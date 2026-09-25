Цвијановић за АТВ: Хелез и Конаковић упозорени од великих међународних играча

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да су министар одбране и министар иностраних послова у Савјету министара Зукан Хелез и Елмедин Конаковић упозорени од великих међународних играча на своје дјеловање.
"Хелез и Конаковић су упозорени већ од неких великих међународних играча да то што раде не приличи мјесту које обављају, ни политици коју представљају. Направили су проблем и за грађане. Против тога се ми боримо када отварамо врата у свијету", је Цвијановићева.
Она је истакла и да у Вашингтону није била делегација БиХ, већ делегација која припада истом политичком блоку и увјерењу.
Напоменула је да се годинама не може постићи сагласност о томе шта би била јединствена порука.
"Када разговарамо са неким људима, говоре нам како не могу слушати стална затрпавања неким проблемима из прошлости. Нико не прича о будућности, о томе како ријешити неки проблем, реализовати неки пројекат. То би показало да земља иде напријед", рекла је Цвијановићева за АТВ.
Цвијановићева је рекла и да је, док је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић имао говор у УН, она имала дужи и квалитетан састанак са амбасадором САД у УН Мајком Волцом.
"Био је то квалитетан састанак у којем смо се бавили тиме шта је БиХ, шта је улога ОХР-а, те о неким пројектима који би се могли у будућности реализовати – о свему што јесте политичка, економска, уставна и крвна слика БиХ, али и о ономе што се догађа у региону", навела је Цвијановићева.
Она је нагласила да у Сарајеву влада ненормалан политички амбијент гдје се константно тражи сукоб са Србима. „Њима постоји само тема да нападну неког из Републике Српске ко је пријетња њиховим унитаристичким циљевима, који се никада неће десити“, истакла је Цвијановићева.
Указала је да се Бошњаци из политичког миљеа никако не могу извући из прошлости и да је Хелез један од оних који је дефинитивно успио да затрује односе.
"Све што урадите против Србије значи да сте Републику Српску одмакли од себе и тачка. Радите без покрића, без икаквог упоришта, причате само о прошлости, а не причате шта бисте урадили за своје грађане. Нико у ФБиХ не прича о изградњи мостова, вртића, школа, здравствених центара, о повећању плата и пензија – те теме уопште не постоје", навела је Цвијановићева.
Коментаришући то што је Хелез отпустио двојицу припадника Оружаних снага БиХ, Цвијановићева је рекла да се он годинама изјашњава као националиста, те да прави радикалне потезе и даје такве изјаве.
Одговарајући на питање да ли је реална могућност затварање ОХР-а, Цвијановићева је поручила да јесте.
"Ако смо озбиљни људи, морамо разумјети како теку процеси. Из нечега што је прије годину или двије дана било потенцијално дивљање, дошли смо до тога да нико више ни не спомиње ОХР", нагласила је Цвијановићева.
Она је додала да дијалог јесте једино рјешење, али да за то мора бити неко с друге стране стола ко не заговара упорно унитаристички концепт БиХ, већ да дијалог буде заснован на рационалним основама и реалним циљевима.
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