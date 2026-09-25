Ко руши Републику Српску: Малагурски објавио нови филм

Аутор:Стеван Лулић
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Српски режисер Борис Малагурски објавио је ови кратки документарни филм, овај пут посвећен раду невладиних организација у Републици Српској.
На почетку Малагурски поставља питање "Ко руши Републику Српску?", а потом представља систем рада појединих НВО.
"Замисли ову ситуацију - страна влада уплати новац у твојој земљи. Онда та организација онда тим новцем запошљава истраживаче, објављује извјештаје о твојој власти, предлаже измјене закона, своје налазе шаље страним дипломатама и европским институцијама, а затим се управо ти извјештаји користе као аргумент у међународним расправама о санкцијама и политичким притисцима. Како то теби звучи?", пита Малагурски.
Република Српска
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Аутор чувених филмова "Тежина ланаца" у наставку се осврће на Фондацију породице Сорош, за коју истиче да је она највећи појединачни донор у БиХ.
Малагурски детаљно објашњава и функционисање других НВО у БиХ, те закључује да заправо сами грађани ове земље финансирају те организације.
Комплетан филм и детаљно објашњење погледајте у приложеном видеу.
Ko ruši Republiku Srpsku? pic.twitter.com/9pYwxzD8Nv— Boris Malagurski (@malagurski) September 25, 2026
Ko ruši Republiku Srpsku? pic.twitter.com/9pYwxzD8Nv— Boris Malagurski (@malagurski) September 25, 2026
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