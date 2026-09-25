Минић: Спроведене бројне мјере за школовање и останак младих

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић вечерас је на трибини "Млади питају" у Бањалуци рекао да су до сада спроведене бројне мјере које треба да опредијеле младе да се школују и остану да живе и раде у Српској.
Минић је појаснио да су то мјере пронаталитетне политике, основног и средњег образовања, бесплатног студирања и многе друге.
Он је новинарима рекао да ће младима пренијети које је Влада Српске припремила пакете мјера када је ријеч о стамбеном збрињавању, изградњи одређених станова који би били рентани по симболичним цијенама.
Додао је да су планирани и ваучери који ће бити подијељени средњошколцима једном годишње да за тај износ могу положити возачки испит или да га по сопственом избору искористе за нешто друго.
"За студенте завршних година факултета припремићемо стартап пакете. Потребно је основати фондове за привреду и младе, јер је Република Српска финансијски ликвидна и иде узлазном путањом", рекао је Минић новинарима у Бањалуци гдје је заједно са кандидатом СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић учествовао на трибини "Млади питају" на платоу испред Спортске дворане "Борик".
Он је нагласио да заједно са младима треба креирати мјере да би изразили жељу да остану у Српској.
Додао је да се упоредо ради и инфраструктура, енергетска мрежа, те да се на сваком кораку види развој Републике Српске.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је Република Српска захваљујући СНСД-у успјела и опстала и да је увјерен у убједљиву изборну побједу на свим нивоима.
У обраћању грађанима на предизборној трибини СНСД-а у бањалучком насељу Драгочај, Додик је истакао да је народ у Републици Српској гласао за СНСД да не дозволи понижење српског народа, те да ова партија никада није одустала од интереса народа и Републике Српске и да зато стално побјеђује.
"У Републици Српској су одржани мир и стабилност институција, редовне су и исплате увећаних плата, пензија и борачких примања од када је СНСД на власти у Републици Српској од 2006. године", истакао је Додик.
Он је додао да ће пензије у Републици Српској бити исплаћене пред изборе.
Додик је рекао да је у Драгочају захваљујући СНСД-у обновљен друштвени дом и ријешен проблем водоснабдјевања, а у плану је и изградња дјечијег вртића.
Кандидат за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је увјерена да је Република Српска на добром путу и да јој треба стабилна власт, одговорни и предсједник и српски српски члан Предсједништва БиХ, као и посланици.
"Сигурна сам да ће наши грађани то препознати и да ће дати подршку кандидатима СНСД-а", истакла је Цвијановићева.
Она је навела да је СНСД показао способност да рјешава питања која су животно важна за грађане широм Републике Српске. "Имамо план и очекујемо подршку грађана за даљи развој приградских насеља и сеоских средина", рекла је Цвијановићева.
Кандидат за предсједника Републике Српске Саво Минић увјерен је у изборну побједу СНСД-а, истичући да жели економски стабилну Републику Српску са свим њеним институцијама.
"Настојаћу да Република Српска има редовну испалту плата, пензија и борачких примања. Креираћемо сет мјера за бољи економски и привредни развој Републике Српске", истакао је Минић.
Минић је поновио да ће крајем септембра заједно са лидером СНСД-а Милорадом Додиком отпутовати у Москву на састанак са руским предсједником Владимиром Путином.
Кандидат за посланика у Народној скупштини Републике Српске Никола Шобот рекао је да СНСД има јасне ставове када је ријеч о очувању Републике Српске и да је и вечерашња трибина показала пут ка побједи.
Кандитат за посланика у Народној скупштини Републике Српске Горан Маричић рекао је да је народ препознао добру политику СНСД-а због чега на сваким изборима остварује успјешно побједу.
"СНСД има резултате, планове и циљеве, због чега очекујемо убједљиву побједу наших кандидата", закључио је Маричић.
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