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Незамислива трагедија: Дијете и мајка страдали у језивом судару

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25.09.2026 21:18

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Двогодишње дијете и његова мајка страдали су у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила данас, у петак, око 18 часова недалеко од Бујановца, потврђено је у Служби хитне помоћи бујановачког Дома здравља.

Несрећа се догодила на магистралном путу (стари ауто-пут) ка Врању.

У удесу је повријеђено више особа.

По незваничним информацијама, дошло је до судара два аутомобила.

Дежурне екипе бујановачке Хитне помоћи транспортовале су повријеђене у Здравствени центар Врање.

Док ово јављамо пут је затворен за саобраћај и полиција преусмјерава возила из правца Врања кроз Бујановачку Бању, а из правца Бујановца на стари пут.

(Бујановачке)

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

трагедија

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