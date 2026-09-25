Незамислива трагедија: Дијете и мајка страдали у језивом судару

Аутор:АТВ редакција
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Двогодишње дијете и његова мајка страдали су у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила данас, у петак, око 18 часова недалеко од Бујановца, потврђено је у Служби хитне помоћи бујановачког Дома здравља.
Несрећа се догодила на магистралном путу (стари ауто-пут) ка Врању.
У удесу је повријеђено више особа.
По незваничним информацијама, дошло је до судара два аутомобила.
Дежурне екипе бујановачке Хитне помоћи транспортовале су повријеђене у Здравствени центар Врање.
Док ово јављамо пут је затворен за саобраћај и полиција преусмјерава возила из правца Врања кроз Бујановачку Бању, а из правца Бујановца на стари пут.
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