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Бранио мајку, па убио старца: Тужилаштво тражи притвор за дјечака

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25.09.2026 15:21

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Бранио мајку, па убио старца: Тужилаштво тражи притвор за дјечака
Фото: Танјуг/АП

Више јавно тужилаштво у Зајечару тражи притвор за малољетника из Књажевца, због сумње да је 24. септембра извршио нехатно лишење живота.

Виши суд наводи да ће о приједлогу одлучити судија за малољетнике, док је жртва Љ.П. (76) из Књажевца.

Поводом трагичног случаја у Књажевцу, у којем је страдао Љ.П. (76) огласио се и Виши суд у Зајечару. Они наводе да су за дјечака, који се сумњичи за нехатно лишење живота преминулог старца, тражили одређивање притвора.

"Више јавно тужилаштво у Зајечару доставило је Вишем суду у Зајечару, дана 25.09.2026. године, захтјев за покретање припремног поступка према малољетнику из Књажевца, због постојања основа сумње да је дана 24.09.2026. године у Књажевцу извршио кривично дјело нехатно лишење живота из члана 118. КЗ-а. Стављен је и предлог за одређивање притвора према малољетнику, о чему ће одлучити судија за малољетнике Вишег суда у Зајечару. Оштећени, сада покојни Љ.П. из Књажевца, био је пунољетно лице", саопштио је Виши суд у Зајечару.

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Подсјетимо, како су комшије раније испричале за Курир, до трагедије је дошло јуче око 16 сати када је Љ.П. наводно дошао пред дјечакову кућу да тражи новац од његове мајке, а да је све ескалирало када је Љубиша наводно покушао да уђе у дјечакову кућу.

"Дјечак је искорачио испред мајке и снажно га шутнуо. На жалост, човјек је пао и главом ударио у бетон, што је било кобно. Видјевши крв, и мајка и дјечак су му хитро пришли, подигли главу, почели да га дозивају. Онда су се окупиле комшије и како нису могли да освијесте палог човјека, позвали су Хитну помоћ и полицију. На жалост, љекари су могли да констатују само смрт, а полиција је одвела дјечака", испричала је за Курир једна станарка улице у којој је дошло до трагедије.

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Тагови :

Убиство из нехата

Србија

старац

Убиство

Притвор

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