Премијер Канаде признао: Спремали смо се за могуће наређење Трампа за напад на нас

Аутор:АТВ редакција
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Канадски премијер Марк Карни изјавио је да се током претходне године припремао и за "екстремни ризик" могућности да предсједник САД Доналд Трамп нареди војну акцију против Канаде.
Истовремено је рекао да са Трампом “често” разговара и да двојица лидера одржавају радни однос упркос застоју у трговинским преговорима.
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У интервјуу за "Њујорк тајмс", Карни је рекао да Канада систематски смањује зависност од САД у кључним областима, од сателитских система до борбених авиона, и диверсификује односе и добављаче.
На питање да ли озбиљно схвата Трампове пријетње да би Канада могла да постане 51. савезна држава САД, Марк Карни је рекао да је одговорност државника да разматра “екстремне ризике”.
"То је једноставно управљање ризиком. То није основни сценарио, али било би неодговорно не припремити се", рекао је канадски премијер.
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Марк Карни је навео да ће Канада смањити ослањање на Старлинк, сателитски комуникациони систем компаније СпејсЕкс америчког милијардера Илона Маска, и да разматра алтернативе планираној набавци 88 америчких борбених авиона Ф-35 компаније Локид Мартин, укључујући шведске ловце грипен.
"Од Старлинка ћемо се диверсификовати, без икаквог питања", рекао је он, подсјећајући на раније случајеве прекида услуга и на невољност Илона Маска да Украјини омогући податке који би јој помогли да гађа дијелове Крима и Русије.
Марк Карни је признао да су друге сателитске мреже тренутно мање способне и отпорне, али је рекао да би Канада, у сарадњи с другим партнерима, укључујући европске земље и потенцијално Јужну Кореју, могла да смањи зависност од једног система.
Он је рекао да Канада и САД и даље могу да постигну обострано користан трговински споразум, упркос томе што су двије земље од краја августа увеле нове царине једна другој.
Као могућу област сарадње навео је калијум, кључни састојак ђубрива, истакавши да Канада обезбјеђује готово 90 одсто калијума који се увози у САД.
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Марк Карни је оцијенио да Канада не би требало да користи извоз енергије као средство притиска на САД, иако око 60 одсто америчког увоза нафте долази из Канаде.
Канадски премијер поновио је и став да глобални финансијски систем који зависи од америчког долара није одржив и оцијенио да би мултиполарни систем са више резервних валута донио већу флексибилност.
Он је рекао да је у току “промјена правца” у којој државе преиспитују своју изложеност америчком долару, али је оцијенио да ће сваки такав заокрет бити ограничен све док Кина не спроведе “одговарајућу либерализацију” своје валуте и финансијског система.
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Карни је ипак рекао да очекује раст потражње за алтернативама америчком долару, дијелом због одлуке Трампове администрације да преобликује трговинске односе и користи економску интеграцију као “полугу”.
"То је оно: 'превариш ме једном, превариш ме двапут'. Када то видите, почнете да размишљате: како да се диверсификујем и удаљим од тога", рекао је Карни.
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