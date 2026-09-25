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Објављен научни рад о Трговској гори: Хрватска свјесно угрожава Српску

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25.09.2026 15:57

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Објављен научни рад о Трговској гори: Хрватска свјесно угрожава Српску
Фото: АТВ

Научни рад о Трговској гори на којој је планирано одлагалиште нуклеарног отпада објављен је у међународном научном часопису "Одрживост".

Рад, који анализира перпспективе еколошке правде, објављен је под насловом "Еколошка неправда у спору око локације прекограничног радиоактивног отпада: Импликације по друштвену одрживост у пограничним заједницама БиХ", објавио је Универзитет у Бањалуци.

Ово ново истраживање у центар анализе поставља становнике заједница које се налазе изван државе у којој се формално доносе одлуке о планираном објекту.

Са тврдњом да није праведно планирати складиште радиоактивног отпада у близини границе са БиХ сагласило се 82,3 одсто испитаника.

Формално право становника пограничних локалних заједница у БиХ да учествују у одлучивању подржава 83,9 одсто испитаника, а исти проценат сматра да њихови ставови треба да буду узети у обзир без обзира на границу.

Истовремено, 80,2 одсто оцјењује процес избора локације као нетранспарентан и искључујући за потенцијално погођене заједнице.

То је једно од првих систематских емпиријских истраживања, усмјерених на перцепције становништва локалних заједница које се сматрају потенцијално погођеним планираним дугорочним складиштем ниског и средње радиоактивног отпада.

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Аутори су Велибор Лалић са Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањалуци, Армин Кржалић са Факултета за криминалистику, криминологију и сигурносне студије Универзитета у Сарајеву, Владимир М. Цветковић са Факултета безбедности Универзитета у Београду и Техничког универзитета у Леобену, Милан Липовац са Факултета безбедности Универзитета у Београду и Марио Црнковић из организације "Грин тим" из Новог Града.

Посебност рада огледа се у истраживању димензије случаја Трговске горе која је до сада била недовољно заступљена у научној литератури.

На Трговској гори планирано је да се прави нуклеарно складиште на локацији Черкезовац у Хрватској у непосредној близини ријеке Уне, природне границе Хрватске и Републике Српске, односно БиХ.

Аутори су истраживање засновали на расподјели потенцијалних ризика и користи, учешћу и могућности утицаја на одлучивање, те институционалном уважавању интереса и положаја потенцијално погођених заједница.

Резултати показују јасно изражене перцепције неправде у све три анализиране димензије еколошке правде.

Научни значај рада превазилази локални контекст случаја Трговска гора и повезује га са широм расправом о еколошкој правди, управљању прекограничним ризицима, учешћу јавности и легитимности процеса одлучивања.

Специфичност случаја огледа се у томе што се формална надлежност за доношење одлука налази у једној држави, док се дио географски блиских заједница које могу бити погођене налази у другој и изван њеног административног система.

Управо ту перспективу аутори издвајају као један од кључних теоријских доприноса истраживања, јер отвара питање како се принципи правичности, учешћа и институционалног признања примјењују када се простор формалног одлучивања и простор могућих посљедица не поклапају.

На основу добијених резултата, аутори указују на значај транспарентног прекограничног учешћа, доступности критеријума за избор локације, независне научне провјере, континуираног праћења стања животне средине и здравља, те смисленог укључивања потенцијално погођених локалних заједница и организација цивилног друштва.

На овај начин случај Трговске горе добија јасније мјесто у међународној научној расправи о прекограничној еколошкој правди, учешћу јавности, институционалном признању и друштвеној одрживости, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Трговска гора

Хрватска

Република Српска

Нуклеарни отпад

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