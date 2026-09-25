Logo

Поднесена кривична пријава против Зукана Хелеза

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.09.2026 15:35

Коментари:

2
Поднесена кривична пријава против Зукана Хелеза

Шеф клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић и посланик овог клуба Милорад Којић поднијели су Тужилаштву БиХ кривичну пријаву против министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза и бригадира Оружаних снага БиХ Шефика Чимпа због злоупотребе положаја или овлаштења.

У образложењу пријаве наводи се да је Чимпо 10. септембра донио рјешење о покретању дисциплинског поступка против војника из Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ због наводног "величања ратног злочинца", док је Хелез на друштвеним мрежама објавио да је потписао одлуку о раскиду уговора за двојицу припадника Оружаних снага БиХ.

Банковна картица

Економија

Промјене у плаћању картицама у БиХ

"Обављањем службених дужности, наведена лица нису поступала у складу са чланом 173 и 175 Закона о служби у Оружаним снагама БиХ, јер су раскинули уговоре о раду лицима без правног основа", наведено је у пријави.

Којић и Вулићева истакли су да су у члану 173 Закона наведени сви основи за раскид уговора, а да се међу њима не налази дисциплински преступ наведен у рјешењу.

"Ако су осумњичени хтјели да казне припаднике Оружаних снага БиХ због наводног `величања ратног злочинца` онда су требали поступати у складу са Чланом 162 Закона о служби у Оружаних снага БиХ и изрећи дисциплинске санкције које не садрже отказивање уговора о раду, већ мјере и казне које се сразмјерно изричу и које сигурно у овом случају не би имале за посљедицу отказ уговора о раду", сматрају подносиоци пријаве.

zemljotres potres

Друштво

Два земљотреса у Српској, један код Бањалуке

Они истичу да је Хелез злоупотријебио положај ради политичке промоције у предизборној кампањи и тако извршио кривично дјело у саучесништву са осумњиченим Шефиком Чимпом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сања Вулић

Милорад Којић

Зукан Хелез

Кривична пријава

Коментари (2)

Више из рубрике

На фотографији се види саобраћајна гужва, колона аутомобила који стоје испред семафора.

БиХ

Промјене за возаче у БиХ: Биће дозвољен увоз само "Еуро 6" возила, стижу нове наљепнице и правила

4 ч

0
Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић потврдио је за АТВ да је службено обавијештен о нестанку одређене количине нафте из складишта „Стојковићи“ у Новом Травнику.

БиХ

МО БиХ: Формиран тим који проводи провјере у вези са нестанком горива

5 ч

0
Ефендић оптужио Форту да је небо изнад БиХ "препустио контроли Србије"

БиХ

Ефендић оптужио Форту да је небо изнад БиХ "препустио контроли Србије"

7 ч

1
Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић потврдио је за АТВ да је службено обавијештен о нестанку одређене количине нафте из складишта „Стојковићи“ у Новом Травнику.

БиХ

Гогановић потврдио за АТВ: Обавијештен сам о нестанку нафте, стварни проблеми излазе на површину

7 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Патријарх Порфирије свечано дочекан на Палама

17

36

Син амбасадора Израела се бори за живот: Објављен стравичан снимак напада

17

32

Сара Ћирковић покорила Европу, огласио се Додик: Браво, шампионко!

17

30

Двије жене повријеђене у слијетању голфа

17

26

Бакин тајни рецепт за зимницу: Ове киселе фефероне остају хрскаве

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима