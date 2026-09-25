Поднесена кривична пријава против Зукана Хелеза

Аутор:АТВ редакција
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Шеф клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић и посланик овог клуба Милорад Којић поднијели су Тужилаштву БиХ кривичну пријаву против министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза и бригадира Оружаних снага БиХ Шефика Чимпа због злоупотребе положаја или овлаштења.
У образложењу пријаве наводи се да је Чимпо 10. септембра донио рјешење о покретању дисциплинског поступка против војника из Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ због наводног "величања ратног злочинца", док је Хелез на друштвеним мрежама објавио да је потписао одлуку о раскиду уговора за двојицу припадника Оружаних снага БиХ.
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"Обављањем службених дужности, наведена лица нису поступала у складу са чланом 173 и 175 Закона о служби у Оружаним снагама БиХ, јер су раскинули уговоре о раду лицима без правног основа", наведено је у пријави.
Којић и Вулићева истакли су да су у члану 173 Закона наведени сви основи за раскид уговора, а да се међу њима не налази дисциплински преступ наведен у рјешењу.
"Ако су осумњичени хтјели да казне припаднике Оружаних снага БиХ због наводног `величања ратног злочинца` онда су требали поступати у складу са Чланом 162 Закона о служби у Оружаних снага БиХ и изрећи дисциплинске санкције које не садрже отказивање уговора о раду, већ мјере и казне које се сразмјерно изричу и које сигурно у овом случају не би имале за посљедицу отказ уговора о раду", сматрају подносиоци пријаве.
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Они истичу да је Хелез злоупотријебио положај ради политичке промоције у предизборној кампањи и тако извршио кривично дјело у саучесништву са осумњиченим Шефиком Чимпом.
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