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Бил Гејтс: Једна од омиљених ствари може довести до смрти милијарду људи

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25.09.2026 16:14

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Бил Гејтс, суоснивач Мајкрософта, одлази након затвореног интервјуа са Надзорним одбором Представничког дома који истражује осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епштајна, на Капитол Хилу, 10. јуна 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana, File

Амерички милијардер и оснивач "Мајкрософта" упутио је драматично упозорење да би једна од омиљених ствари данашњице могла довести до смрти милијарду људи.

Гејтс је рекао да вјерује да би вјештачка интелигенција могла довести до догађаја који би за посљедицу имали смрт милијарду људи.

"Вјештачка интелигенција је свакако довољно моћна да изазове догађаје који би довели до смрти милијарду људи.

Човјечанство никада није посједовало оружје моћно попут комбинације људи са лошим намјерама који користе најновије алате вјештачке интелигенције", рекао је Гејтс у интервјуу.

Он је позвао на законска ограничења употребе поменуте технологије.

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Тагови :

Бил Гејтс

Вјештачка интелигенција

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