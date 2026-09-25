Бил Гејтс: Једна од омиљених ствари може довести до смрти милијарду људи

Аутор:АТВ редакција
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Амерички милијардер и оснивач "Мајкрософта" упутио је драматично упозорење да би једна од омиљених ствари данашњице могла довести до смрти милијарду људи.
Гејтс је рекао да вјерује да би вјештачка интелигенција могла довести до догађаја који би за посљедицу имали смрт милијарду људи.
"Вјештачка интелигенција је свакако довољно моћна да изазове догађаје који би довели до смрти милијарду људи.
Човјечанство никада није посједовало оружје моћно попут комбинације људи са лошим намјерама који користе најновије алате вјештачке интелигенције", рекао је Гејтс у интервјуу.
Он је позвао на законска ограничења употребе поменуте технологије.
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