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Премијера филма "Дјеца козаре" 3. октобра у Бањалуци

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25.09.2026 16:18

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Премијера филма "Дјеца козаре" 3. октобра у Бањалуци
Фото: ATV

Премијера филма Лордана Зафрановића "Дјеца Козаре" о страдању српске дјеце и народа са Козаре у паклу Јасеновца и злочиначке НДХ, биће одржана 3. октобра у Бањалуци.

Премијера је заказана за 17.00 часова у Спортској дворани "Борик", најављено је из Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Филм говори о страдању српског становништва са Козаре у Другом свјетском рату, са посебном фокусом на судбину дјеце која су током офанзиве на Козару 1942. године одвојена од родитеља и депортована у логоре и друга мјеста широм тадашње НДХ.

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Након београдске премијере, која је заказана за 2. октобар, филм ће наредног дана бити приказан и у Бањалуци.

Ту информацију прво је подијелио предсједник Милорад Додик након разговора са редитељом Зафрановићем у Требињу.

Додик је тада рекао и да филм "Дјеца Козаре" носи тешку, свету и болну тему страдања српске дјеце и народа са Козаре, наводећи да то није само филм већ према прецима, невино пострадалој дјеци и према истини која никада не смије бити препуштена забораву.

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Тагови :

Филм Дјеца Козаре

Златни рез 42 – Дјеца Козаре

Бањалука

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