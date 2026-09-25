Премијера филма "Дјеца козаре" 3. октобра у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Премијера филма Лордана Зафрановића "Дјеца Козаре" о страдању српске дјеце и народа са Козаре у паклу Јасеновца и злочиначке НДХ, биће одржана 3. октобра у Бањалуци.
Премијера је заказана за 17.00 часова у Спортској дворани "Борик", најављено је из Министарства просвјете и културе Републике Српске.
Филм говори о страдању српског становништва са Козаре у Другом свјетском рату, са посебном фокусом на судбину дјеце која су током офанзиве на Козару 1942. године одвојена од родитеља и депортована у логоре и друга мјеста широм тадашње НДХ.
Наука и технологија
Бил Гејтс: Једна од омиљених ствари може довести до смрти милијарду људи
Након београдске премијере, која је заказана за 2. октобар, филм ће наредног дана бити приказан и у Бањалуци.
Ту информацију прво је подијелио предсједник Милорад Додик након разговора са редитељом Зафрановићем у Требињу.
Додик је тада рекао и да филм "Дјеца Козаре" носи тешку, свету и болну тему страдања српске дјеце и народа са Козаре, наводећи да то није само филм већ према прецима, невино пострадалој дјеци и према истини која никада не смије бити препуштена забораву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
50
17
36
17
32
17
30
17
26
Тренутно на програму