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Преминула фудбалска легенда: Био је капитен екипе која је освојила Лигу шампиона

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25.09.2026 15:52

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Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Њемачки фудбал и Хамбургер СВ завијени су у црно. Чувени штопер и капитен златне генерације ХСВ-а, Петер "Ајхе" Ногли, преминуо је у четвртак у 80. години живота након дуге и тешке болести.

Ногли, који је због своје чврстине и поузданости у одбрани добио надимак "Храст" (Eiche), оставио је неизбрисив траг у њемачком фудбалу. За тим са са "Фолкспаркштадиона" одиграо је чак 414 званичних утакмица (од чега 320 у Бундеслиги) у периоду од 1969. до 1980. године и био предводник једне од најуспешнијих ера у историји клуба.

Као капитен предводио је ХСВ до титуле шампиона Западне Њемачке 1979. године, а у витрине клуба донео је и трофеј Купа победника купова 1977. године, као и ДФБ Куп 1976. године. Са Хамбургером је одиграо и финале Купа европских шампиона 1980. године.

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Након богате каријере у Њемачкој, наступао је у Северноамеричкој фудбалској лиги (НАСЛ) за Едмонтон и Тампа Беј, а касније је носио дрес Херте и Санкт Паулија.

За репрезентацију Западне Њемачке забиљежио је четири наступа, а био је и дио националног тима који је на Европском првенству 1976. године у Југославији освојио сребрену медаљу.

Од чувеног дефанзивца емотивним порукама опростили су се Хамбургер СВ и бројне легенде њемачког фудбала, истичући да је отишао један од највећих капитена и омиљених играча у историји клуба, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

преминуо фудбалер

Њемачка

Лига шампиона

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