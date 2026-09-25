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Србија водила, па изгубила од Грчке у 95. минуту!

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25.09.2026 06:48

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Србија водила, па изгубила од Грчке у 95. минуту!
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Фудбалери Србије поражени су од Грчке резултатом 2:1 на старту нове сезоне Лиге нација, и то голом Дувикаса у 95. минуту. Орлови Вељка Пауновића водили су од четвртог минута поготком Андрије Живковића, Хелени су изједначили преко Цолиса у 74. минуту, да би прави шок услиједио у петом минуту судијске надокнаде.

Тужна слика са највећег српског стадиона, који је остао практично празан на неком новом почетку Лиге нација.

Упркос лошем времену, које није и не смије да буде алиби за празне трибине, Орлови Вељка Пауновића повели су већ у четвртом минуту преко Андрије Живковића.

Фантастична акција Србије. Измишљени пас из мјеста у режији Сергеја Милинковић-Савић, трк повратника и капитена Душана Тадића, затим лопта преко комплетне одбране Грчке за рутинску реализацију Андрије Живковића из срца петерца.

Ипак, већ у сљедећем нападу, тек што се лопта закотрљала са центра, Грци су уздрмали стативу гола који је фантастично бранио Вања Милинковић-Савић.

Грчка је свега шездесетак секунди касније поново запријетила, Фортуна је била на страни Србије.

Низали су се напади пред голом Вање Милинковић-Савића, али се Србија одлично бранила.

Испред Вање били су Симић као десни бек, у срцу одбране Страхиња Ераковић и Павловић, на лијевом боку Филип Костић.

Испред њих по лијевој страни Михаило Цветковић, два централна везна Сергеј Милинковић-Савић и Немања Максимовић, испред њих капитен Тадић као организатор игре, и најистуренији Лука Јовић.

Успјела је Србија, која ни сама није знала како, да сачува ту рано стечену предност. На изједначење се чекало све до 74. минута, када је капитен Хелена Павлидис навукао на себе неколико играча Србије, да би подијелио пас ка Цолису, а крилни нападач Арсенала уз помоћ стативе матирао Вању Милинковић-Савића.

Упркос примљеном голу Србија није пала. Имала је најбољу прилику у 90. минуту када је резервиста Дејан Јовељић сјајно шутирао, а лопти се на путу ка голу испријечила статива.

Лопта се затим одбила до Живковића који је фантастично проиграо Лукића на другој стативи, а везиста Ипсвича је морао боље главом да реагује јер је са четири метра погодио голмана Грчке.

И, онда, као што то обично бива у фудбалу, услиједила је казна. Севнула је контра Грка, Цимис је побјегао по лијевој страни, упутио је идеалан центаршут на прву стативу који је главом у мрежу смјестио Дувикас.

Мук за оно мало навијача на Маракани и пораз Србије на старту нове сезоне Лиге нација.

Орлови за три дана на истом мјесту од 18 часова дочекују Холандију, која је ремизирала са Њемачком 1:1, преноси Спутњик.

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Тагови :

Србија

Фудбал

Лига нација

УЕФА

Грчка

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