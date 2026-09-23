Игор Додик и Зељковић обезбиједили ФК Младост нови семафор

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Младост из Котор Вароша ове године слави вијек постојања, а вриједан поклон за златни јубилеј стигао је од Игора Додика и Богољуба Зељковића који су овом клубу обезбиједили нови семафор.
Зељковић је недавно у Котор Варошу разговарао са предсједником ФК Младост Бранком Понорцем и осталим члановима руководства, а једна од тема била је и развој клупске инфраструктуре.
Нови семафор на стадиону у Котор Варошу одавно је жеља свих у овом клубу, а захваљујући подршци Игора Додика и Богољуба Зељковића овај инфраструктурни пројекат је и реализован.
"Када клуб траје пуних стотину година, онда не говоримо само о спорту, већ о традицији, генерацијама људи и важном дијелу једне локалне заједнице. Након разговора са предсједником клуба, заједно са Игором Додиком обезбиједили смо семафор и драго ми је што смо могли конкретно да помогнемо", рекао је Зељковић за Срну.
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За вијек постојања ФК Младост израстао је у клуб вриједан поштовања, а бројни фудбалски асови са ових простора своје прве спортске кораке направили су у овом клубу.
Додик је поручио ФК Младост да на подршку увијек могу да рачунају.
"И у наредном периоду бићемо на располагању руководству и играчима клуба, слушати њихове потребе и настојати да помогнемо у складу са могућностима. Клубови који окупљају младе и чувају традицију дугу цијели вијек заслужују посебну пажњу", рекао је Додик.
За вијек постојања, кажу у ФК Младост, бољи поклон нису могли да добију и поручују да ће дати све од себе да и даље буду расадник талента и клуб за примјер свима у свом крају.
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