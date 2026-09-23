Logo

Игор Додик и Зељковић обезбиједили ФК Младост нови семафор

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.09.2026 11:40

Коментари:

0
Фудбалски клуб /ФК/ Младост из Котор Вароша ове године слави вијек постојања, а вриједан поклон за златни јубилеј стигао је од Игора Додика и Богољуба Зељковића који су овом клубу обезбиједили нови семафор.
Фото: Srna

Фудбалски клуб Младост из Котор Вароша ове године слави вијек постојања, а вриједан поклон за златни јубилеј стигао је од Игора Додика и Богољуба Зељковића који су овом клубу обезбиједили нови семафор.

Зељковић је недавно у Котор Варошу разговарао са предсједником ФК Младост Бранком Понорцем и осталим члановима руководства, а једна од тема била је и развој клупске инфраструктуре.

Нови семафор на стадиону у Котор Варошу одавно је жеља свих у овом клубу, а захваљујући подршци Игора Додика и Богољуба Зељковића овај инфраструктурни пројекат је и реализован.

"Када клуб траје пуних стотину година, онда не говоримо само о спорту, већ о традицији, генерацијама људи и важном дијелу једне локалне заједнице. Након разговора са предсједником клуба, заједно са Игором Додиком обезбиједили смо семафор и драго ми је што смо могли конкретно да помогнемо", рекао је Зељковић за Срну.

Маријана Мочевић Игор Додик

Република Српска

Игор Додик: Посла ће бити, Маријана неће остати сама

За вијек постојања ФК Младост израстао је у клуб вриједан поштовања, а бројни фудбалски асови са ових простора своје прве спортске кораке направили су у овом клубу.

Додик је поручио ФК Младост да на подршку увијек могу да рачунају.

"И у наредном периоду бићемо на располагању руководству и играчима клуба, слушати њихове потребе и настојати да помогнемо у складу са могућностима. Клубови који окупљају младе и чувају традицију дугу цијели вијек заслужују посебну пажњу", рекао је Додик.

За вијек постојања, кажу у ФК Младост, бољи поклон нису могли да добију и поручују да ће дати све од себе да и даље буду расадник талента и клуб за примјер свима у свом крају.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Игор Додик

Богољуб Зељковић

ФК Младост

Коментари (0)

Прочитајте више

Игор Додик након што је интонирана химна Српске у Москви: Осјећај поноса тешко је описати ријечима

Кошарка

Игор Додик након што је интонирана химна Српске у Москви: Осјећај поноса тешко је описати ријечима

5 д

6
Станишић и Игор Додик помогли Теодори Дрињак да настави студије у Бањалуци

Друштво

Станишић и Игор Додик помогли Теодори Дрињак да настави студије у Бањалуци

6 д

3
Додик: Више не постоји нико ко не уважава ставове Српске

Република Српска

Додик: Више не постоји нико ко не уважава ставове Српске

6 д

3
Игор Додик генерални секретар СНСД-а.

Република Српска

"Српска се налази у једном од највећих инвестиционих циклуса"

1 седм

4

Више из рубрике

Манћини на клупи Италије: Први циљ је да придобије навијаче који су љути на њега

Фудбал

Манћини на клупи Италије: Први циљ је да придобије навијаче који су љути на њега

1 д

0
Данило Теодоровић

Фудбал

Теодоровић за АТВ: ''Екипа заслужна за моје голове''

1 д

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Умро делегат на утакмици Звезде и Шумадије

1 д

0
Меморијал "Младен Жижовић": Учествују Радник, Борац, Зрињски и Војводина

Фудбал

Меморијал "Младен Жижовић": Учествују Радник, Борац, Зрињски и Војводина

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

16

Црне бројке за Њемачку: Више утапања него прошле године

12

15

Талетовић негирао кривицу за окрутно убиство и два покушаја убиства

12

08

Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у "бањалучкој" изборној јединици

11

53

"Наставак бриљантне дипломатије Цвијановићеве и Додика, у Европи нема боље"

11

53

Вукоје оптужен за шверц 5,2 килограма марихуане

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима