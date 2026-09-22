Манћини на клупи Италије: Први циљ је да придобије навијаче који су љути на њега

Аутор:АТВ редакција
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Нови селектор фудбалера Италије Роберто Манћини рекао је данас да се нада да ће поново придобити навијаче који су и даље љути на њега због тога што је прије три године напустио репрезентацију, док се припрема за прве утакмице по повратку на мјесто селектора.
Манћини је у јулу поново именован за селектора и добио је задатак да опорави репрезентацију Италије, која пролази кроз кризу након што је трећи пут узастопно изостала са Свјетског првенства.
Манћини је 2021. године предводио Италију до титуле првака Европе, али је у августу 2023. изненада поднио оставку на мјесто селектора и двије недјеље касније преузео репрезентацију Саудијске Арабије.
"Не могу да рачунам на кредит због тог трофеја, јер је то прошлост и више ништа не значи. Мислим да навијач, када се осјећа изневјерено, има право да буде љут и то морате да прихватите. Мислим да ћемо их поново придобити тако што ћемо добро радити и вратити репрезентацију тамо где јој је мјесто. Тада ће се ствари смирити", рекао је Манћини.
Манћинија најприје очекују четири утакмице Лиге нација. Италија ће у петак на свом терену играти против Белгије, три дана касније играће у Турској, 2. октобра против Француске и 5. октобра поново против Турске.
Манћини је позвао 34 играча, а списак је комбинација искусних фудбалера, међу којима су и неки који су учествовали у освајању титуле првака Европе 2021. године и осморице играча који би могли да дебитују за репрезентацију.
Двојица искусних играча већ су напустила репрезентативно окупљање, а Федерика Димарка и Брајана Кристантеа замијенили су Матео Руђери и Самуеле Ричи.
"Мислим да је важно да имамо младе играче како бисмо их непосредно упознали јер је то најважније за стварање веома снажног тима у будућности. Морамо брзо да утврдимо који би играчи могли да буду са нама у наредне четири године", рекао је Манћини.
"Желим тим који доминира, који игра добро и који увек успијева да пружи максимум. Наравно, не можете увијек да побиједите, али ћемо покушати да почнемо управо од тога. Тако се побјеђује. Сви смо веома позитивни", додао је он.
Манћини је рекао да очекује да искуснији играчи помогну млађима да се уклопе у тим и да се нада да ће млади донијети "мало безбрижности и урадити на терену ствари које, када сте старији не радите, јер превише размишљате".
Он је додао да нови играчи имају предност јер нису оптерећени неуспјехом из квалификација за Свјетско првенство.
"Много је младих играча који тада нису били ту, а сада су први пут са нама. Веома су срећни што су овдје и желе да дају све од себе за репрезентацију. Знам да ћемо у наредне четири године нешто освојити. Увјерен сам у то, јер понешто знам о фудбалерима. Видим да имају таленат и само им треба пружити прилику да играју", оцијенио је 61-годишњи тренер.
Завршни турнир Лиге нација биће одигран наредног јуна, годину дана прије Европског првенства.
Финале Европског првенства 2028. године биће одиграно на Вемблију, гдје су Манћини и Италија 2021. године освојили титулу првака Европе.
(Курир)
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