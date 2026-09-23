Ухапшена два Пољака због сумње да су украли више од 200 крава

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Њемачкој ухапсила је двојицу држављана Пољске због крађе више од 200 крава, рекла је неименовани портпарол полиције.
Мушкарци стари 41 и 46 година одговорни су више случајева крађе крава у покрајини Бранденбург на сјевероистоку Њемачке.
Они се сумњиче да су у периоду од марта до маја крали стоку, утоварали животиње у камионе за превоз стоке и одвозили их у Пољску, преноси Срна.
Портпарол је навео данас да су мушкарци ухапшени раније ове седмице, један на одморишту на ауто-путу у Бранденбургу, а други у Пољској, и обојици је одређен притвор.
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