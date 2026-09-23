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Ухапшена два Пољака због сумње да су украли више од 200 крава

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23.09.2026 12:39

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Ухапшена два Пољака због сумње да су украли више од 200 крава
Фото: Envato/scalatore1959

Полиција у Њемачкој ухапсила је двојицу држављана Пољске због крађе више од 200 крава, рекла је неименовани портпарол полиције.

Мушкарци стари 41 и 46 година одговорни су више случајева крађе крава у покрајини Бранденбург на сјевероистоку Њемачке.

Они се сумњиче да су у периоду од марта до маја крали стоку, утоварали животиње у камионе за превоз стоке и одвозили их у Пољску, преноси Срна.

Портпарол је навео данас да су мушкарци ухапшени раније ове седмице, један на одморишту на ауто-путу у Бранденбургу, а други у Пољској, и обојици је одређен притвор.

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Тагови :

Њемачка

Пољска

крава

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krava, krave

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