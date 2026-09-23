Песков: Зеленски може да дође у Москву

Аутор:АТВ редакција
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Украјински предсједник Владимир Зеленски може да дође у Москву на састанак са руским предсједником Владимиром Путином, уз безбједносне гаранције које би му биле осигуране, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Када је ријеч о Путиновом састанку са Зеленским, наш став је добро познат. Путин је рекао да Зеленски може да дође у Москву ако жели. Биће му пружене неопходне безбједносне гаранције. Он тачно зна које одлуке треба да се донесу", рекао је Песков новинарима.
Он је нагласио да не би било практично да се Путин и Зеленски састају прије него што се "обави посао на експертском нивоу", јер би то било губљење времена, преноси Срна.
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