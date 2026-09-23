Logo

Песков: Зеленски може да дође у Москву

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.09.2026 13:16

Коментари:

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Украјински предсједник Владимир Зеленски може да дође у Москву на састанак са руским предсједником Владимиром Путином, уз безбједносне гаранције које би му биле осигуране, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Када је ријеч о Путиновом састанку са Зеленским, наш став је добро познат. Путин је рекао да Зеленски може да дође у Москву ако жели. Биће му пружене неопходне безбједносне гаранције. Он тачно зна које одлуке треба да се донесу", рекао је Песков новинарима.

Он је нагласио да не би било практично да се Путин и Зеленски састају прије него што се "обави посао на експертском нивоу", јер би то било губљење времена, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Владимир Зеленски

Русија

Украјина

Москва

Коментари (0)

Прочитајте више

Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Свијет

Хладна порука из Кремља о крају рата: "Нема никаквог напретка, настављамо војну операцију"

2 д

0
русија катедрала пун мјесец ст. петербург 2026.

Свијет

"Русија не угрожава ниједну државу у Европи"

2 д

0
Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација

Свијет

"Москва се нада наставку трилатералних преговора"

2 д

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

Песков: Нове санкције усвојене у конгресу су непријатељски потез

6 д

0

Више из рубрике

У Бриселу расте забринутост: Шта ће бити са стубом ЕУ?

Свијет

У Бриселу расте забринутост: Шта ће бити са стубом ЕУ?

4 ч

2
Ухапшена два Пољака због сумње да су украли више од 200 крава

Свијет

Ухапшена два Пољака због сумње да су украли више од 200 крава

4 ч

0
Стиже једна од најјачих олуја икада: Забиљежени вјетрови од 265km/h!

Свијет

Стиже једна од најјачих олуја икада: Забиљежени вјетрови од 265km/h!

4 ч

0
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.

Свијет

Црне бројке за Њемачку: Више утапања него прошле године

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

Центар дана, 23.09.2026.

17

06

Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа

17

04

Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених

16

53

Ово су најбоље зимске гуме за ову сезону: Неки познати модели разочарали, погледајте ко је подбацио

16

52

Срна улетјела у бензинску пумпу - ВИДЕО

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима