Црне бројке за Њемачку: Више утапања него прошле године

Аутор:АТВ редакција
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Више људи се утопило у њемачким водама током овогодишње сезоне купања на отвореном него у истом периоду претходне године, саопштило је Њемачко удружење за спасавање живота /ДЛРГ/.
ДЛРГ наводи да је број смртних случајева приликом купања у периоду од маја до средине септембра порастао на 248, што је за 12 више него у истом периоду годину дана раније.
Од почетка године забиљежено је 320 смртних случајева повезаних са купањем, што је благи пад у односу на 328 случајева у истом периоду прошле године.
Јун, мјесец у којем су велики дијелови Њемачке били захваћени топлотним таласом, био је најсмртоноснији мјесец у години са најмање 101 смртним случајем. Посљедњи пут када је у јуну забиљежен већи број смртних случајева приликом купања било је током топлотног таласа 2003. године, када је страдало 107 особа.
Међу подацима су поново несразмјерно заступљене младе особе узраста од 11 до 30 година, а ове године их је страдало 88, што је за 15 више него током цијеле претходне године. Већина страдалих били су мушкарци, преноси Срна.
Највећи број смртних случајева приликом купања забиљежен је у покрајини Баварској, а за њом слиједе Сјеверна Рајна-Вестфалија и Баден-Виртемберг, наводи ДПА.
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