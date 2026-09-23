Руси упозоравају на "сумњиве" војне активности

Аутор:АТВ редакција
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Војно-биолошке активности појединих земаља ван њихових националних територија покрећу озбиљна питања у вези са поштовањем Конвенције о забрани биолошког и хемијског оружја.
То је изјавио данас руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Лавров је на семинару о националној примени Конвенције рекао да биолошка безбједност и даље представља актуелно питање, указујући на прекограничну природу биолошких пријетњи, потенцијалну злоупотребу биотехнологије и могућу употребу биолошких агенаса и токсина као терористичког оружја, пренио је Спутњик.
Према његовим ријечима, војно-биолошке активности појединих држава ван њихове територије, које се спроводе под изговором сарадње у превентивне или друге мирољубиве сврхе, представљају озбиљно питање у вези са поштовањем Конвенције.
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Лавров је оцијенио да су напори за универзализацију и јачање режима Конвенције потребни више него икада.
Као приоритете Русије навео је израду универзалног, правно обавезујућег и недискриминаторног протокола уз Конвенцију, са ефикасним механизмом верификације, као и испуњавање обавеза држава потписница на националном нивоу.
Такође је рекао да се Русија залаже за успостављање система за процјену научно-технолошког напретка у биолошкој области и контролу одговарајућих истраживања.
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