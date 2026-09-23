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Урушио се дио зграде у центру Беча: Жена остала затрпана у рушевинама

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23.09.2026 09:13

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Комби аустријске полиције.
Фото: Pexels

Једна особа страдала је када се у центру Беча урушио дио стамбене зграде. У несрећи је повређено неколико људи, али је за 85-годишњу жену сва помоћ стигла прекасно. Пронађена је мртва у рушевинама.

Кобна несрећа догодила се у недјељу увече. Један 57-годишњи станар задобио је тешке повреде и ватрогасци су морали да га извуку из зграде. Још двије особе, 60-годишњи мушкарац и 88-годишња жена, задобиле су лакше повреде. Свима је прву помоћ пружила бечка професионална хитна помоћ, након чега су превезени у болнице.

Полиција је одмах покренула истрагу због сумње на угрожавање јавности из нехата. Током истраге утврђено је да се једна 85-годишња станарка води као нестала. Није била међу евакуисаним особама, а није пронађена ни у свом другом стану. Због тога је одмах покренута опсежна потрага.

Претрага статички нестабилне зграде била је изузетно опасна, јер је постојала акутна опасност од пада за припаднике хитних служби. У интензивну потрагу укључени су и полицијски пси из Јединице бечке полиције за псе. Специјално обучени пси су на крају реаговали и указали на приближну локацију нестале жене у рушевинама.

У изузетно тешким условима, професионални ватрогасци Беча успјели су да приђу мјесту како би извукли 85-годишњу жену. Међутим, за њу је било прекасно – на лицу мјеста је проглашена мртвом, преноси Телеграф.

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Тагови :

Беч

станови

Рушевине

страдала жена

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