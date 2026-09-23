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Лавров данас са Рубиом у Њујорку

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23.09.2026 08:49

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Амерички државни секретар Марко Рубио састаће се данас у Њујорку са руским министром спољних послова Сергејем Лавровом, саопштено је из Стејт департмента.

Састанак ће бити одржан на маргинама 81. засједања Генералне скупштине УН, а долази у тренутку појачаних дипломатских напора Вашингтона у вези са ратом у Украјини, преноси Си-Ен-Ен.

Планирани састанак долази дан након што се предсједник Доналд Трамп састао са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.

Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова потврдила је да ће се Лавров данас састати са Рубиом на маргинама Генералне скупштине у Њујорку.

"Разговори су планирани за пријеподне по локалном времену. То ће бити прва тачка програма Лаврова у Њујорку", рекла је Захарова за Радио "Спутњик".

Лавров ће у Њујорку имати низ билатералних сусрета и учествоваће у мултилатералним консултацијама, укључујући састанак министара Организације Уговора о колективној безбједности,преноси Срна.

Руски шеф дипломатије састаће се и са генералним секретаром УН Антониом Гутересом.

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Тагови :

Марко Рубио

Сергеј Лавров

Њујорк

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