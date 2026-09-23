Лавров данас са Рубиом у Њујорку

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амерички државни секретар Марко Рубио састаће се данас у Њујорку са руским министром спољних послова Сергејем Лавровом, саопштено је из Стејт департмента.
Састанак ће бити одржан на маргинама 81. засједања Генералне скупштине УН, а долази у тренутку појачаних дипломатских напора Вашингтона у вези са ратом у Украјини, преноси Си-Ен-Ен.
Планирани састанак долази дан након што се предсједник Доналд Трамп састао са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова потврдила је да ће се Лавров данас састати са Рубиом на маргинама Генералне скупштине у Њујорку.
"Разговори су планирани за пријеподне по локалном времену. То ће бити прва тачка програма Лаврова у Њујорку", рекла је Захарова за Радио "Спутњик".
Лавров ће у Њујорку имати низ билатералних сусрета и учествоваће у мултилатералним консултацијама, укључујући састанак министара Организације Уговора о колективној безбједности,преноси Срна.
Руски шеф дипломатије састаће се и са генералним секретаром УН Антониом Гутересом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
9 мј0
Сцена
11 мј0
Бања Лука
1 год0
Кошарка
1 год0
Најновије
Најчитаније
12
16
12
15
12
08
11
53
11
53
Тренутно на програму