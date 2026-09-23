Макрон: "Француска је спремна, али треба нам Америка"

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Француски предсједник Емануел Макрон оцијенио је да је ситуација око Ормуског мореуза "вјероватно била потцијењена".
Он је поручио да је Француска спремна да се додатно укључи како би се омогућио безбједан пролазак бродова кроз тај стратешки поморски правац.
Макрон је у интервјуу за америчку телевизију АБЦ њуз рекао да је главни циљ његовог састанка са предсједником САД Доналдом Трампом, одржаног на маргинама Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку, био проналажење начина за поновно отварање Ормуског мореуза.
"Ситуација је вјероватно била потцијењена и данас морамо да ријешимо тај проблем", рекао је Макрон.
Он је навео да је ирански режим, након избијања рата, "схватио да има ту предност у својим рукама", оцијенивши да су Сједињене Америчке Државе једине које могу да ријеше проблем.
"Мислим да су Сједињене Државе једине које могу да ријеше овај проблем и потребни сте нам", рекао је Макрон.
На питање да ли би француске оружане снаге могле да буду додатно ангажоване ради деблокаде мореуза, Макрон је рекао да Париз не жели сукоб ни са једном земљом, али да је спреман да се више укључи у обезбјеђивање транзита.
"Не желим да улазим у сукоб ни са једном земљом, али спремни смо да се више укључимо како бисмо очували одређене капацитете који омогућавају овај транзит", рекао је француски предсједник.
Макрон је истовремено критиковао почетак америчко-израелских војних операција против Ирана 28. фебруара, наводећи да промјена режима бомбардовањем неке земље није добро рјешење, преноси Танјуг.
"Не мислим да је могуће изазвати промјену режима бомбардовањем неке земље. То није добра опција, јер не функционише, а ту грешку смо више пута направили током претходних деценија", рекао је он.
Макрон је поновио да Француска није жељела да учествује у рату, оцјењујући да то није било исправно рјешење.
Говорећи у уторак пред Генералном скупштином УН, Макрон је поновно отварање Ормуског мореуза означио као приоритет, истичући да је слобода пловидбе питање међународног права и интереса свих држава.
"Поновно отварање мореуза не смије бити средство уцјене", поручио је Макрон, уз оцјену да је у интересу свих да бродови безбједно пролазе кроз Ормуски мореуз и да снабдјевање енергентима буде обезбијеђено.
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