Јовановић: Мислим да је правда задовољена, пјевао сам „Боже правде“

Аутор:АТВ редакција
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Селектор фудбалске репрезентације Грчке Иван Јовановић рекао је послије меча у Београду да је његов тим заслужено побиједио Србију у Лиги нација и да је уочи почетка утакмице пјевао „Боже правде“.
Фудбалери Грчке побиједили су на стадиону „Рајко Митић“ у Београду селекцију Србије резултатом 2:1 у утакмици првог кола Групе А2 Лиге нација. Грчка је до тријумфа стигла поготком Тасоса Дувикаса у судијској надокнади времена.
„Заслужили смо побједу, одиграли смо добру утакмицу против изузетно добре репрезентације Србије. Мислим да смо на крају заслужили побједу, мада је и Србија имала сјајну шансу у 90. минуту“, рекао је Иван Јовановић на конференцији за медије.
Истакао је да је његов тим држао утакмицу под контролом, иако је рано примио гол.
„Задовољан сам како су момци играли, стварали смо шансе. Голман Србије био је одличан. У посљедњих десет минута смо мало пали, али дошао је тај гол на крају и мислим да је правда задовољена“, истакао је селектор Грчке.
Признао је да је поглед на табелу пријатан јер се Грчка налази на првом мјесту.
„Драго ми је што смо одлично почели такмичење, ова Лига нација биће изазовно такмичење. Имамо велику жељу да остваримо добар резултат, имамо циљеве, имамо квалитет, али имамо и мане. Увијек покушавамо да пронађемо најбоље рјешење“, рекао је Јовановић.
Селектор Грчке је открио да је прије почетка меча пјевао химну Србије „Боже правде“.
„Од жријеба за Лигу нација имао сам емоције. Ово је другачији осјећај за репрезентацију него за клубове. Ово су двије пријатељске земље, дуго сам у Грчкој, знам како су Грци били уз нас током бомбардовања“, нагласио је Јовановић.
Утакмици између Србије и Грчке присуствовало је око 4.000 навијача, али Јовановић није изненађен.
„Што се тиче посјете, нисам превише изненађен, јер је то посљедица неодласка на Свјетско првенство, а и временски услови су били лоши“, навео је Јовановић и додао да ће наредне утакмице бити теже и за Грчку, али и за Србију.
Фудбалери Грчке ће у недјељу у другом колу Групе А2 Лиге нација гостовати Њемачкој, док ће Србија дочекати Холандију, преноси РТС
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