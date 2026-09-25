Израелски амбасадор иранском дипломати донио "Старлинк": "Корисно да народ добије слободу"

Аутор:АТВ редакција
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Израелски амбасадор при УН-у Дани Данон привукао је пажњу свијета након што је у Генералној скупштини Уједињених нација пришао иранском дипломати и показао му Старлинк уређај.
Данон је пришао столу за којим је сједио ирански дипломата, а потом му показивао уређај Старлинк.
"Мислио сам да вам је прикладно дати Старлинк. Може бити корисно да омогућите иранском народу да добије своју слободу након онога што сте им учинили. Дакле, желите ли то узети и вратити назад у Техеран? Може бити врло корисно за вас у Ирану. Волимо ирански народ и молимо се за промјену режима тамо. Доћи ће тај дан", рекао је Данон.
Ирански дипломата на његов потез није реаговао, већ га је у потпуности игнорисао и окренуо главу.
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