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Италијанска влада усвојила уредбу: Бурке и никаби забрањени у школама

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25.09.2026 07:12

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Премијерка Италије
Фото: Таnjug/Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Италијанска премијерка Ђорђа Мелони саопштила је да је италијанска влада усвојила уредбу о школству којом се, између осталог, уводи ограничење од 30 одсто ученика који недовољно познају италијански језик у одјељењима у италијанским школама.

Мелони је на платформи Икс навела да уредба предвиђа и додатне мјере за учење италијанског језика, као и забрану ношења бурке и никаба у школама.

Ђорђа Мелони

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Мелони: Забранићемо бурке и никабе у школама

Она је оцијенила да су то "разумне мјере" које не дијеле ученике, већ доприносе њиховој интеграцији, спречавају стварање "гето-одјељења" и свим ученицима пружају једнаке могућности.

- То је правац којим желимо да наставимо: школа која интегрише без одустајања од правила, пружа подршку онима којима је најпотребнија и свима омогућава да крену са исте почетне позиције - навела је Мелони.

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Тагови :

Ђорђа Мелони

Бурка

Италија

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