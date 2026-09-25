Италијанска влада усвојила уредбу: Бурке и никаби забрањени у школама

Аутор:АТВ редакција
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Италијанска премијерка Ђорђа Мелони саопштила је да је италијанска влада усвојила уредбу о школству којом се, између осталог, уводи ограничење од 30 одсто ученика који недовољно познају италијански језик у одјељењима у италијанским школама.
Мелони је на платформи Икс навела да уредба предвиђа и додатне мјере за учење италијанског језика, као и забрану ношења бурке и никаба у школама.
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Мелони: Забранићемо бурке и никабе у школама
Она је оцијенила да су то "разумне мјере" које не дијеле ученике, већ доприносе њиховој интеграцији, спречавају стварање "гето-одјељења" и свим ученицима пружају једнаке могућности.
- То је правац којим желимо да наставимо: школа која интегрише без одустајања од правила, пружа подршку онима којима је најпотребнија и свима омогућава да крену са исте почетне позиције - навела је Мелони.
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