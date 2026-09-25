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Си се насмијао Трамповој шали: Ово је видио на мјесту Бајденовог портрета

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25.09.2026 07:09

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Предсједник Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг састали су се у Овалној соби Бијеле куће у Вашингтону, у четвртак, 24. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Кинеског предсједника Сија Ђинпинга, познатог по озбиљном и суздржаном држању у јавности, насмијала је шала америчког предсједника Доналда Трампа.

Током обиласка Бијеле куће, Трамп му је показао уоквирени „аутопен“ – уређај за аутоматско потписивање – који стоји на мјесту гдје би требало да буде портрет бившег предсједника Џоа Бајдена.

Снимак тог тренутка изазвао је велику пажњу јер приказује Сија у неуобичајено опуштеном издању током његове прве државне посјете Сједињеним Државама у више од деценије.

Видео који је Бијела кућа објавила на друштвеним мрежама приказује Трампа како води Сија кроз колонаду Бијеле куће. Зауставили су се код дијела који Трамп назива „Предсједничка стаза славних“, гдје су изложени портрети и плоче у част америчких предсједника.

„Ово је аутопен... то је Бајден“, рекао је Трамп и показао на слику. Си се на то гласно насмијао, а придружили су му се и остали чланови изасланства.

Иако се на снимку не разумију све Трампове ријечи, јасно је да се саркастично осврнуо на Бајденово кориштење аутопена. Трамп је и раније често критиковао свог претходника због те праксе.

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Ова опуштена сцена у оштром је контрасту са Сијевим уобичајено озбиљним наступом током посјете. Посјета се иначе одвија у контексту затегнутих односа због технологије и трговине ријетким металима.

На церемонији дочека у сриједу, Си готово да није реаговао када је војни авион уз гласну буку прелетио изнад њих током извођења америчке химне. Трамп, који је стајао поред њега, тргнуо се на звук и кратко направио гримасу.

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Тагови :

Си Ђинпинг

Доналд Трамп

Кина

Америка

видео снимак

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