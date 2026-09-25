Емирати поступили по америчким санкцијама, обустављени сви летови иранских авиокомпанија

Аутор:АТВ редакција
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Уједињени Арапски Емирати саопштили су да од четвртка, 24. септембра, до даљњег обустављају све летове које обављају иранске авио-компаније, како би испоштовали америчке санкције.
Одлуку је објавила Генерална управа за цивилно ваздухопловство УАЕ, наводећи да се суспензија односи на све летове иранских превозника ка тој земљи и из ње. Мјера је ступила на снагу одмах и важи до даљњег.
У саопштењу објављеном преко државне новинске агенције ВАМ, наведено је: „Генерална управа за цивилно ваздухопловство објавила је суспензију свих летова које обављају иранске авио-компаније ка УАЕ и из УАЕ, с почетком од данас, четвртка, 24. септембра, до даљњег.“
Власти УАЕ појасниле су да је одлука донесена због америчких санкција уведених иранским авио-компанијама.
Како се наводи у истом саопштењу, те санкције спречавају иранске превознике да користе аеродроме широм свијета. Нису објављени додатни детаљи о томе колико ће мјера трајати нити које ће авио-компаније бити погођене.
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