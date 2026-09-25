САД и Иран разматрају постепени излазак из сукоба

Аутор:АТВ редакција
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Амерички и ирански преговарачи у Њујорку разматрају постепени излазак из сукоба, који би могао да обухвати поновно отварање Ормуског мореуза и укидање америчке економске блокаде Ирана, пише Ројтерс.
На сједници Генералне скупштине УН било је бурно током говора израелског премијера Бенјамина Нетанјахуа, када су десетине дипломата напустиле салу, док је он бранио поступке Израела и критиковао његове противнике.
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху изјавио је пред Генералном скупштином Уједињених нација да се „заклео“ да ће спријечити да Иран развије атомске бомбе и нуклеарно наоружање које може бити употријебљено против Израела.
Нетанјаху је, такође, поручио да је „лаж вијека“ да је Израел починио геноцид у Гази, већ да га је, како сматра, спријечио. Критиковао је и градоначелника Њујорка Зохрана Мамданија, који се оштро противи израелској политици, истакавши да се Јевреји више не осјећају безбједно у том граду.
С друге стране, привремени министар одбране Ирана, бригадни генерал Сејед Маџид Ибн Реза, рекао је да је Техеран са говорнице УН послао јасну поруку да се одбрамбена доктрина Ирана промијенила, истакавши да „нико не може да се обраћа иранском народу језиком силе и пријетњи“.
Предсједник Палестинске самоуправе Махмуд Абас је, истовремено, осудио у УН-у одлуку Сједињених Америчких Држава да ускрате визе палестинским званичницима, што се дешава другу годину заредом уочи годишње дебате на високом нивоу у Њујорку.
Абас је поручио и да је „израелско насиље над Газом изазвало хуманитарну катастрофу без преседана“, нагласио је да рјешење о двије државе „гарантује мир свима“ и позвао на убрзање спровођења друге фазе мировног споразума између Израела и Хамаса.
За то вријеме, британска агенција Ројтерс јавила је да амерички и ирански преговарачи у Њујорку разматрају постепени излазак из сукоба, који би могао да обухвати поновно отварање Ормуског мореуза и укидање америчке економске блокаде Ирана.
(РТС)
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