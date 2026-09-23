Српски фудбалер ухапшен у Хрватској због фотографије

Аутор:АТВ редакција
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Бизарна сцена одиграла се током утакмице у Хрватској, гдје је полиција ухапсила српског фудбалера, који је бранио боје нижелигаша (2. ЖНЛ Бели Манастир) "Јована Лазића" из Болмана недалеко од Белог Манастира.
Хрватски медији пренијели су информацију коју је објавио Документационо-информациони центар "Веритас“ да је у недјељу ухапшен 37-годишњи Б. Ј, који је протеклих осам година играо у дресовима различитих фудбалских клубова у Хрватској, као и да није ријеч о држављанину Републике Хрватске, већ о некоме ко је редовно путовао из родног Сомбора на тренинге и утакмице.
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Даље је наведено да је Б. Ј. подијелио фотографију Ратка Младића на Фејсбуку 4. септембра, а да тај "стори" (једнократна објава која нестаје послије 24 часа) није имао никакав текст нити контекст. Кад је Б. Ј. покушао да уђе у Хрватску 13. септембра добио је једнодневну забрану уласка у земљу.
У недјељу 20. септембра Б. Ј. је дошао да игра утакмицу тако што је путовао преко Мађарске. Полицајци су дошли на стадион и привели 37-годишњака током првог полувремена док је сједио на клупи за резервне играче.
"Веритас" наводи да о овом догађају није био обавијештен Конзулат Републике Србије у Вуковару.
Већ сутрадан је Општински суд у Осијеку – Стална служба у Белом Манастиру (Прекршајно одељење) прогласио Б. Ј. кривим за прекршај ремећења јавног реда и мира из члана 5. Закона о прекршајима против јавног реда и мира. Изречена му је новчана казна од 1.500 евра.
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Суд је породици оставио рок од свега два часа да уплати новац под пријетњом задржавања у притвору. Послије хитне реакције породице и уплате, Б. Ј. је пуштен, а полиција му је уручила рјешење о забрани уласка у Европску унију у трајању од три мјесеца.
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