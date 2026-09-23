Мушкарци треба да ураде ово сутра

Аутор:АТВ редакција
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Да ли сте се некада запитали колика може бити снага истинског покајања и шта је све човјек спреман да поднесе не би ли пронашао мир послије великог гријеха?
Црква и вјерници 24. септембра славе Преподобну Теодору Александријску, светитељку чија животна прича спаја гријех, покајање, опроштај и године тешког испаштања. Према хришћанском предању, Теодора је због једног гријеха одлучила да напусти дотадашњи живот и остатак својих дана проведе у строгом подвигу.
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Њена прича, забиљежена у житију, говори о жени која је променила идентитет, отишла у мушки манастир и годинама живјела међу монасима, а да нико није знао њену праву тајну.
Теодора је, према предању, живјела у Александрији и била удата. Наизглед је имала миран живот, али је, након наговора једне врачаре, починила прељубу.
Одмах након тога обузела ју је снажна грижа савјести. Није успијевала да пронађе мир и одлучила је да свој живот потпуно промијени.
Ошишала је дугу косу, обукла мушку одјећу и под именом Теодор отишла у мушки Манастир Октодекат. Тамо је почела живот у строгом посту, молитви и покајању.
Монаси су у њеном понашању видјели велику понизност и посвећеност подвижничком животу, али нико није слутио да се испод монашке одјеће крије жена.
Њена прича добила је још тежи преокрет када ју је једна жена лажно оптужила да јој је направила дијете.
Теодора није жељела да се брани откривањем свог правог идентитета. Оптужбу је прихватила као казну и искушење које мора да поднесе.
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Због тога је протјерана из манастира. Наредних седам година провела је ван манастира, у тешким условима, бринући о дјетету које јој је било повјерено након лажне оптужбе.
Према житију, током тог периода сусретала се са бројним искушењима. Одбијала је помоћ када је сматрала да би је она удаљила од њеног завјета и наставила да живи у молитви и покајању.
Упркос свему што јој се догађало, није напустила пут који је изабрала.
Послије седам година, Теодора је поново примљена у манастир. Тамо је провела још двије године, све до своје смрти, која се према предању догодила 490. године.
Тек након њене смрти монаси су сазнали да њихов брат Теодор заправо није био мушкарац.
Према житију, игуману се потом у сну јавио анђео и открио му истину о Теодорином животу. Монаси су тада схватили колико је велики подвиг поднела жена која је међу њима годинама живела под мушким именом.
На њену сахрану дошао је и њен муж, који је, према предању, након сазнања истине остао да живи у њеној келији све до своје смрти.
У житију се наводе и чуда која су јој приписивана, укључујући исцјељења и кроћење дивљих звијери, као и причу о води у сувом бунару.
Прича о Преподобној Теодори Александријској вијековима се преноси као прича о покајању, праштању и промијени живота.
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У народним тумачењима њеног житија посебно место заузима и однос са мужем. Након што је сазнао истину о својој жени, према предању, није остао у мржњи, већ је наставио њеним путем и до краја живота остао уз успомену на њу, преноси "Она.рс".
Зато се ова прича може посматрати и као подсјећање да опроштај не брише оно што се догодило, али може да прекине ланац бола и љутње.
Дан Преподобне Теодоре Александријске тако у хришћанској традицији носи поруку о покајању, смирењу и могућности да човјек, упркос великим грешкама из прошлости, промијени свој живот.
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