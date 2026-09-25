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Успомена не блиједи, ветерани играли за Бојана и Крстана

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25.09.2026 10:07

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Успомена не блиједи, ветерани играли за Бојана и Крстана
Фото: Ustupljena fotografija

Као и сваке године, традиционалном утакмицом ветерана Борца и Џаје, бивши играчи два клуба окупили су се како би сачували сјећање на своје пријатеље Бојана Милошевића и Крстана Пердува.

"Чувамо их од заборава, јер наше сјећање на њих не блиједи", поручили су здушно.

Голови су били у другом плану, али јединство које ове генерације имају је нешто чиме се поносе и што је за похвалу.

„Хвала свима који су дошли да се сјетимо Бојана. Сваке године нас је више и чувамо успомену. То не блиједи, што смо старији све више пазимо на то“, рекао је бивши фудбалер Дамир Мемишевић.

Генерација 1983. чији је члан био некадашњи голман Бојан Милошевић, активна је и на ветеранским турнирима под именом које слави име њиховог пријатеља.

Из Џаје памте свог Крстана.

„То су били добри момци, добри фудбалери. Иста су генерација. Свака част свим момцима који чувају успомену на Бојана и Крстана“, рекао је Дамир Глишић из ФК Џаја.

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Подијели:

Тагови :

ФК Борац

Фудбал утакмица

Бања Лука

ФК Џаја

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