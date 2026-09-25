Неочекивани благослов стиже за 2 знака: Отвара им се непресушни извор новца

Аутор:АТВ редакција
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Неочекивани благослов стиже за 2 знака. Ове јесени им се отвара извор новца који се обнавља мјесец за мјесецом, све до зиме.
Неочекивани благослов ове јесени има два адресанта. Два знака улазе у најбогатији дио године, а новац им не стиже једном, већ у таласима, мјесец за мјесецом, све до децембра. Ријеч је о Близанцима и Стрелцу.
Од краја септембра оба знака улазе у финансијски циклус у коме се приходи стално обнављају. Не ради се о једнократној срећи, већ о току новца који се сам надокнађује.
Близанцима јесен може донијети управо оно на шта су дуго чекали - уплату, договор или вијест која доноси мало више сигурности. И оно што је посебно лијепо јесте осјећај да се ствари не завршавају на једном добром тренутку, већ да се постепено отварају нове могућности.
Октобар може донијети прилику за додатну зараду, нови посао или сарадњу која обећава више него што сте у почетку очекивали. У новембру се оно што је започето може учврстити, док децембар доноси више простора за мирније планирање и осјећај да сте на сигурнијем терену.
За Близанце ово може бити јесен у којој се финансијска слика полако слаже на своје мјесто. Не мора све стићи одједном понекад је довољно да један добар корак повуче други.
Стријелцу ове јесени може стићи важна информација, предлог или понуда преко особе из блиског окружења. Нешто што у први мах изгледа као обичан разговор може отворити врата новој сарадњи или прилици за додатну зараду.
Како јесен буде одмицала, оно што је почело као мали корак може добити љепши облик. Новембар доноси могућност да се посао прошири или да се појави још једна прилика, док децембар може донијети осјећај да коначно имате више простора за избор.
Ипак, баш када новац почне да долази лакше, важно је не потрошити све одмах. Лијепо је почастити себе, али још је љепши осјећај када дио онога што стигне остане са стране и донесе мир и наредног мјесеца.
Близанци и Стријелац зато кроз јесен треба да држе исти ритам који ухвате крајем септембра. Ток је отворен, али се храни одлукама, не чекањем.
Ово није метафора, већ конкретан новац који оба знака могу да очекују:
Крај септембра: Прва уплата, договор или понуда која све покреће
Октобар: Нови извор прихода који се надовезује на постојећи
Новембар: Оба извора раде, стиже и трећа прилика
Почетак децембра: Финансијска стабилност каква одавно није виђена
Средина децембра: Крај циклуса с пуним рачуном и јасном сликом за даље
Јупитер се на ову позицију не враћа сљедећих 12 година. Прозор за оба знака остаје отворен од краја септембра до средине децембра. Ко у том периоду направи макар један корак напријед, осјетиће финансијску разлику до краја године.
Неочекивани благослов је стигао, ток је отворен. Једино питање је колико ћете из њега захватити, преноси Крстарица.
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