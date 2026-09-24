Тешка времена су прошлост: За 3 знака стиже неочекивани спас

Аутор:АТВ редакција
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Крај тешких времена и напорних борби стиже за три зодијачка знака овог четвртка, 24. септембра, уз снажан утицај Мјесеца у Рибама.
Пошто се Мјесец налази у посљедњој фази пред пун Мјесец, а Рибе су посљедњи знак Зодијака, овај астролошки транзит нас подсјећа да ништа не траје вјечно — па тако ни брига и искушења кроз која пролазимо. Одлука да пусте ствари и препусте их судбини доноси овим знаковима унутрашњи мир и сазнање да им се муке коначно ближе крају.
Погледајте да ли је и ваш знак међу њима:
Радили сте напорно и сматрате да би ваш труд коначно требало да буде примијећен. До сада је то био изузетно тежак задатак. Радите без престанка, али имате осјећај да је све било узалуд и да је ситуација потпуно неправедна.
Међутим, овог четвртка Овновима као да велики терет пада са леђа. Стижу вијести које доносе дуго чекано олакшање и смирују све ваше бриге. Коначно можете да се опустите, и физички и емотивно. Прошло је доста времена откако сте то заиста учинили, зар не?
Током фазе Мјесеца у Рибама равнотежа се враћа у ваш живот и коначно добијате награде које сте дуго чекали. Ослобођени терета, можете мирно да наставите даље. Тешка времена су иза вас!
Борили сте се са нечим веома личним и до сада сте одлучивали да кроз ту патњу пролазите потпуно сами, без подршке ближњих. Можда они нису ни знали кроз шта све пролазите, Ваго.
Срећом, овај транзит вам 24. септембра доноси неочекивано олакшање. Схватате да на својој страни имате много више људи него што сте мислили. Овог четвртка неко вам пружа искрену подршку, и то прави огромну разлику.
Сада видите да своје тешкоће никада нисте морали да носите сами. Опраштате се од тешке борбе и мијењате је унутрашњим миром и позитивним ставом. Није увијек лако дозволити другима да вам се приближе, али данас схватате колико је то важно.
Постоји веома добар разлог зашто вам утицај Мјесеца у знаку Риба тако добро прија баш као и сам транзит, спремни сте да прошлост коначно оставите иза себе.
Толико сте напредовали, Шкорпијо, и спремни сте да се ослободите свега што вас кочи. То свакако укључује и тешкоће са којима сте се суочавали у протеклом периоду. Ова нова верзија вас нема ни времена ни стрпљења за борбе које сада дјелују потпуно безначајно.
Одлучујете да стару борбу заувијек оставите иза себе. Чим увидите колико су неке ствари биле бесмислене, спремни сте да их се решите. Пред вама су велики снови и нови изазови, а ви се поводом свега тога осјећате одлично и спремно, преноси Крстарица.
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