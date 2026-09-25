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Крњи Уставни суд БиХ опет против Републике Српске

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25.09.2026 16:31

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Уставни суд БиХ, пленарна сједница
Фото: Уставни суд БиХ

Крњи Уставни суд БиХ оцијенио је да "нису у складу са Уставом БиХ" уговор о консултантским услугама са компанијом "Дикенс енд Медисон Канада", као и буџетско финансирање лобистичких активности у име и за рачун Републике Српске путем лобистичких агенција.

Крњи Уставни суд је, како наводи у саопштењу, "забранио исплате из буџета Републике Српске", по основу овог уговора закљученог 6. септембра 2025. године, као и буџетско финансирање лобистичких активности Српске.

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У саопштењу се наводи да је "утврђено да акти и активности Републике Српске предузете ради извршења буџетске ставке за ову годину `Трансфери представништвима Републике Српске у иностранству` у оквиру потрошачке јединице Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу у износу од 15.000.000 КМ, те буџетске ставке `Трансфери представништвима Републике Српске у иностранству` у износу од 49.000.000 КМ, која је саставни дио одлуке Народне скупштине Републике Српске о усвајању другог ребаланса буџета за 2025. годину нису у складу са Уставом БиХ".

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Ову одлуку крњи Уставни суд донио је одлучујући о захтјеву првог замјеника предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Дениса Звиздића.

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Тагови :

Уставни суд БиХ

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