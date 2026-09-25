Крвава драма на планини: Вук напао младића, уједао га док је лежао

Аутор:АТВ редакција
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Један младић умало је изгубио живот у Грчкој када га је, током шетње у планинском подручју, крволочно напао вук.
Млади Атанасиос Линардос шетао је у подручју Кирионерија када се нашао очи у очи са агресивном звијери.
Према његовом опису, животиња га је више пута нападала и покушавала да га изуједа, док је он очајнички покушавао да се заштити иза дрвета. Напад је трајао неколико дугих минута, а мушкарац је на крају задобио тешке повреде од уједа.
"Одједном, док сам био на планини и враћао се око 19.50 часова, видио сам поред себе вука, додирнуо ме је. Већ смо раније виђали вукове, не нападају. Покушао сам да се удаљим, али вук је насрнуо на мене, напао ме је, а ја сам покушао да се одбраним", описао је млади Грк драматичне моменте сусрета са звијери.
Када је видио да животиња наставља да режи и пријетећи се креће према њему, потражио је заштиту иза великог стабла. Како је објаснио, није имао могућност да се попне на дрво и побјегне.
"Нисам могао да се попнем, могао сам само да се сакријем иза великог дрвета", рекао је он.
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Упркос његовом покушају да одржи одстојање, вук је наставио агресивно да насрће на њега, све док се мушкарац није оклизнуо и пао на земљу. Тада је животиња скочила директно на њега и зарила зубе, док је он очајнички покушавао да је одгурне ногама.
Животиња је била веома агресивна, а да јој ништа нисам урадио, упорно је покушавала да ме уједе. У једном тренутку сам се оклизнуо и пала је на мене, покушавао сам да је одгурнем ногама и изуједала ме је“, испричао је Атанасиос.
Линардос је такође навео да су слични инциденти забиљежени и прошле године у том подручју, али да напади тада нису били оволиког интензитета.
На крају је некако успио да удари вука штапом и каменом, приморавши га да се накратко повуче. Нешто касније, животиња је чула неочекивани звук у близини и коначно се удаљила у шуму, преноси Телеграф.рс.
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