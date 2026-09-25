Појео гумене бомбоне и умро, надлежни издали хитно упозорење

Аутор:АТВ редакција
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Берлинске власти истражују три повезана случаја у којима се сумња да су људи конзумирали гумене бомбоне наводно обогаћене ТХЦ-ом, након чега су се код њих развили симптоми тешког тровања, при чему је у једном случају особа преминула.
Најтежи инцидент догодио се 22. септембра у берлинској четврти Најкелн, гдје су хитне службе пронашле мушкарца у стању срчаног застоја.
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Упркос покушајима реанимације, мушкарац је преминуо. Полиција је потврдила да постоје назнаке да је преминули мушкарац раније конзумирао сумњиве гумене бомбоне са ТХЦ-ом.
Неколико дана раније, 18. септембра, слични случајеви забиљежени су у Фридрихсхајну, на истој адреси.
Ватрогасци су ујутро интервенисали због жене са знатно поремећеним стањем свијести, за коју се сумња да је јела сличне бомбоне. Нешто више од сат времена касније, на исту адресу позвана је Хитна помоћ због мушкарца у четрдесетим годинама са идентичним симптомима. Обоје су превезени у болницу, пише "Билд".
Берлинско одјељење за здравство потврдило је да је у граду забиљежено више оваквих случајева, при чему су пацијенти развили симптоме типичне за тровање опијатима (хероином, морфијумом или метадоном) - од конфузије и губитка свијести до успореног и плитког дисања, сужених зјеница, па и респираторног застоја који може бити смртоносан.
Због тога су градске власти одмах издале упозорење болницама, савјетовалиштима и надлежним институцијама како би упозориле јавност на опасност од конзумације ових производа.
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Тренутно још није разјашњено о којој се тачно супстанци ради, односно да ли је ријеч о производима који заиста садрже ТХЦ или неку другу, непознату комбинацију хемикалија.
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