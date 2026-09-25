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Пуштен саобраћај испод надвожњака у Трну

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25.09.2026 19:38

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Надвожњак у Трну
Фото: ATV

Саобраћај испод надвожњака у Трну код Бањалуке поново је успостављен и одвија се у пуном капацитету у све четири траке.

Остало је још неколико дана и до отварања надвожњака.

Донедавно је управо ова дионица иза мене била мјесто гдје су возачи губили највише времена, мјесто са највећим гужвама. Данас овдје ситуација потпуно другачија. Саобраћај је пуштен а гужве нема.

Овом саобраћајницом дневно прође око 25.000 хиљада возила и најоптерећенија је у Републици Српској. Возачи који свакодневно саобраћају, са одушевљењем су дочекали лијепе вијести о отварању четири саобраћајне траке.

"Ово је супер. Сада нема гужве, много је растерећено и свака част. Како да не много увијек су биле гужве. Сада је то много лакше и боље", рекао је возач.

Иако надвожњак још увијек није отворен за саобраћај, предности завршетка једног дијела радова већ се виде.

"Радови на самом надвожњаку биће приведени за неких 7-8 дана, остало је још да се ураде асфалтни слојеви и надвожњак, односно саобраћај преко надвожњака биће пуштен у потпуну функцију", рекао је вршилац дужности директора предузећа „Путеви Републике Српске Мирослав Јанковић.

Радови на рехабилитацији магистралног пута се настављају. Након завршетка радова на надвожњаку радови се селе на дионицу од приједорске петље до кружног тока "Тулипани", чиме ће рехабилитација брзе цесте Клашнице Бањалука бити у потпуности завршена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лакташи

Трн

надвожњак у Трну

Надвожњак

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