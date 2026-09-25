Павловић и Ђурић о новим везама Ниша и Хан Пијеска: Да већ сљедеће године видимо резултате

Аутор:АТВ редакција
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Завршница манифестације "Дани Српске у Србији" у Нишу била је прилика и за разговоре о конкретнијем повезивању Ниша и локалних заједница Републике Српске.
Градоначелник Ниша Драгослав Павловић и начелник општине Хан Пијесак Слободан Ђурић говорили су о могућностима сарадње у туризму, образовању, спорту, привреди и повезивању институција.
Павловић је истакао да је за Ниш домаћинство завршнице манифестације част, али и обавеза, подсећајући на историјску улогу града.
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"Ово је град који је 1914. био ратна престоница Србије и у коме је у децембру те године донета Нишка декларација. Такав град зна колико вреди када се људи истог језика и истих обичаја не забораве. Зато мислим да завршница ове манифестације није случајно у Нишу“, рекао је Павловић.
Он је нагласио да је још важније оно што ће остати након завршетка манифестације.
"Не бих волео да ово остане само свечаност. Кад се гости врате кући, право питање није да ли је било лепо, него шта смо започели. Смисао оваквих дана видим у томе да се људи упознају директно: градоначелник са начелником, школа са школом, туристичка организација са туристичком организацијом. Те везе не чекају велике одлуке, а трају најдуже"“, поручио је Павловић.
Начелник општине Хан Пијесак Слободан Ђурић истакао је да највећи простор за сарадњу види тамо где обе стране имају шта да понуде.
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"Прије свега, ту је туризам. Нишка Бања има љековиту воду, а Хан Пијесак планину и чист ваздух. Туристичке организације могу да повежу понуду, тако да гост који дође у Ниш сазна шта може да види и доживи код нас, али и обрнуто. Велики простор видим и у повезивању дјеце, школа и спорта. Волио бих да ђаци из Ниша виде краљеву резиденцију у Хан Пијеску, а да наша дјеца упознају Нишку тврђаву и историју овог града", рекао је Ђурић.
Могућности за сарадњу постоје и у спорту, посебно када је реч о припремама нишких клубова, за које Хан Пијесак може да понуди планинске и природне услове.
Простор за повезивање постоји и у области привреде и знања. Ниш има Научно-технолошки парк и развијен ИТ и електронски сектор, док би повезивање институција, привредника и људи из две локалне заједнице могло да отвори могућности за нове пројекте.
Павловић је поручио да постоји спремност да разговори буду настављени и да тимови седну за исти сто, како сарадња не би остала само на протоколарним сусретима и писмима о намерама.
Циљ је, како је истакнуто, да се договоре конкретне активности и пројекти, како би већ наредне године могло да се говори о резултатима сарадње Ниша и Хан Пијеска, а не само о плановима.
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