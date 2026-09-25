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Магарац постао звијезда предизборне кампање у ФБиХ

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25.09.2026 19:06

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Магарац у предизборном споту
Фото: Screenshot

Салко Јапалак, кандидат Странке за Босну и Херцеговину (СБиХ) за Скупштину Кантона Сарајево, објавио је предизборни спот у којем указује на проблеме жељезничког саобраћаја у Хаџићима.

У споту се појављује и магаре, уз поруку Јапалака: "Како је кренуло, ово ће нам бити једино превозно средство до Сарајева".

Јапалак у видеу говори о условима у којима путници користе жељезнички саобраћај на подручју Хаџића.

Посебно указује на жељезничку станицу, наводећи да путници излазе из воза директно на простор који, према његовим ријечима, није адекватно уређен.

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Кандидат СБиХ-а у споту поручује да је потребно повећати број жељезничких линија између Хаџића и Сарајева, али и продужити линију до Тарчина.

"Чије дијете треба да изгуби ногу да би се фокус пребацио на стварну политику, умјесто на сликање са тролејбусима и трамвајима?", написао је Јапалак уз објављени видео.

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Тагови :

Магарац

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