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Потпуно реконструисана Основна школа "Никола Тесла" у Дервнети

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25.09.2026 19:50

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Школа „Никола Тесла“ у Дервенти.
Фото: ATV

Око 880 ђака и 133 просвјетних радника вратило се у потпуно реконструисан објекат Основне школе „Никола Тесла“ у Дервенти.

Проширени су и капацитети, а учионице опремљене најсавременијом опремом. Све то посебно је обрадовало ђаке.

"Нама ће много значити и нашим учитељицама и ђацима", "Баш је лијепо све је ново и чисто.", "Мени се баш допада. Нисам још била у учионицама зато што смо друга смјена", рекли су.

А осим нових учионица за продужени боравак девет група ученика, ту су и нова библиотека, читаоница, али и управа школе.

"Школа је најмодерније опремљена и противпожарним заштитама, и наставним средствима, училима. Феноменално", истакао је директор Основне школе „Никола Тесла“ Дервента Љубиша Ђурић.

"Да се захвалим и дјеци и родитељима који су имали стрпљења да ово све урадимо. Скоро шест година нису ишли у овај објекат али дочекали смо један импозантан објекат онакав какав заслужује њихово знање", рекао је градоначелник Дервенте Игор Жунић.

У све је уложено више од седам милиона марака. Средства је обезбиједила Влада Српске.

"Овдје имамо и фискултурну салу и библиотеку и продужени боравак и лифт за дјецу са посебним потребама. Једноставно, једна школа која уистину и зграда изгледа импресивно. Поносни смо што Влада Српске може и издваја средства када је у питању образовање", истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Ово није једини објекат у Републици Српској који је саниран. Такве инвестиције имамо у преко 90 образовних институција широм Републике Српске", изјавио је министар просвете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић.

А први упис ученика у ову дервентску школу био је давне 1879. године. Школа има препознатљив изглед и налази се на листи заштићених споменика па се о очувању њене спољашности посебно водило рачуна. Фасада је урађена по угледу на стару, а школа је добила и ново освјетљење.

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Тагови :

Дервента

Школа

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