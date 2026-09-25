Потпуно реконструисана Основна школа "Никола Тесла" у Дервнети

Аутор:Биљана Стокић
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Око 880 ђака и 133 просвјетних радника вратило се у потпуно реконструисан објекат Основне школе „Никола Тесла“ у Дервенти.
Проширени су и капацитети, а учионице опремљене најсавременијом опремом. Све то посебно је обрадовало ђаке.
"Нама ће много значити и нашим учитељицама и ђацима", "Баш је лијепо све је ново и чисто.", "Мени се баш допада. Нисам још била у учионицама зато што смо друга смјена", рекли су.
А осим нових учионица за продужени боравак девет група ученика, ту су и нова библиотека, читаоница, али и управа школе.
"Школа је најмодерније опремљена и противпожарним заштитама, и наставним средствима, училима. Феноменално", истакао је директор Основне школе „Никола Тесла“ Дервента Љубиша Ђурић.
"Да се захвалим и дјеци и родитељима који су имали стрпљења да ово све урадимо. Скоро шест година нису ишли у овај објекат али дочекали смо један импозантан објекат онакав какав заслужује њихово знање", рекао је градоначелник Дервенте Игор Жунић.
У све је уложено више од седам милиона марака. Средства је обезбиједила Влада Српске.
"Овдје имамо и фискултурну салу и библиотеку и продужени боравак и лифт за дјецу са посебним потребама. Једноставно, једна школа која уистину и зграда изгледа импресивно. Поносни смо што Влада Српске може и издваја средства када је у питању образовање", истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Ово није једини објекат у Републици Српској који је саниран. Такве инвестиције имамо у преко 90 образовних институција широм Републике Српске", изјавио је министар просвете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић.
А први упис ученика у ову дервентску школу био је давне 1879. године. Школа има препознатљив изглед и налази се на листи заштићених споменика па се о очувању њене спољашности посебно водило рачуна. Фасада је урађена по угледу на стару, а школа је добила и ново освјетљење.
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