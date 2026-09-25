Милионска улагања у Српској: Креће историјски пројекат "Електрокрајине"

Аутор:Валерија Илић
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Више од 1.700 километара електро мреже иде у реконструкцију. "Електрокрајина" креће у један од највећих пројеката модернизације дистрибутивне мреже у Републици Српској вриједан десетине милиона евра.
Циљ је мање кварова, мањи губици и прије свега сигурнија и стабилнија испорука електричне енергије.
30 милиона еура за реконструкцију и модернизацију електродистрибутивне мреже „Електрокрајине“.
Инвестиција ће се одвијати у свих пет градова и 16 општина дистрибутивног подручја кроз реконструкцију око 12 одсто мреже, истиче директор.
"Од овог пројекта очекујемо значајно смањење прекида и трајање прекида и брже пуштање у погон. Приликом извођења радова биће одређених прекида и то је неопходно да се изводе радови, али имамо искуство из претходног пројекта који имамо са ЕБРД-а, ту радимо заједно са потрошачима и ти прекиди су контролисани и у договору са привредом и домаћинствима", рекао је в.д. директора „Електрокрајине“ Саша Поповић.
Уштеде које ће се добити реализацијом пројекта биће веће од 4 милиона марака, што значи да ће се из уштеде моћи сервисирати кредит, јасан је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
"18.09. смо добили посљедњи папир који је био неопходан да уђемо у пројекат реконструкције нисконапонске и средњенапонске мреже када је у питању подручје Електрокрајине, ово представља још једну потврду међународног финансијског кредибилитета када је у питању Република Српска. Услови кредита су, ајде да кажемо, они су максимално повољни, грејс период од 4 године, рок отплате до 20 година и овај укупан износ", рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
Ово је један од приоритетних пројеката „Електрокрајине“, истиче Минић – додаје да ће се овом реализацијом остварити значајне уштеде, али и стабилнија испорука електричне енергије грађанима и привреди.
"Не желећи да кршим Закон о јавним набавкама, мислим да требамо позвати све привреднике са капацитетима из Републике Српске и било би добро када би имали капацитет да конкуришу и да управо домаћа привреда и домаћа привредна друштва раде овај посао", истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Период реализације пројекта је три године и предвиђа замјену укупно 13.000 средњенапонских и 30.000 нисконапонских стубова са постављањем проводника ширег пресјека.
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