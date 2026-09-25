Патријарх Порфирије: Храм је срце града, а вјера темељ сваког сабрања

Аутор:АТВ редакција
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Његова светост патријарх српски Порфирије поручио вјерницима на Палама да су сви дио заједнице коју повезују Христова љубав, православна вјера и припадност српском народу.
Након служене доксологије у Храму Сабора Светог архангела Гаврила, патријарх је истакао да му нема дражег пута од пута у Републику Српску јер гдје год да дође сусреће се са љубављу, подршком, молитвом и братством православних вјерника.
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Истакао је да је пут који води у Републику Српску за њега увијек нарочито посебан, јер су са тог простора и његови преци.
Патријарх је истакао да је посебна радост што су се вјерници вечерас сабрали поводом освећења Храма Сабора Светог архангела Гаврила, израслом на темељу који је поставио блаженопочивши митрополит Николај, а сазидан је вјером и трудом вјерног народа, преноси "Срна".
Патријарх Порфирије је указао да храм треба да буде срце града и мјесто у које ће вјерници долазити знајући да им је Бог потребан, да их воли и да су позвани да буду отворени за љубав Божију, али и једни према другима.
"Знамо да смо сазидали овај храм не само да буде лијеп и диван, него да буде мјесто у којем ћете се сабирати, крштавати, вјенчавати, служити Свету литургију, причешћивати се тијелом и крвљу Христовом", рекао је патријарх.
Он је додао да ће овај храм осветити сутра знајући да почетак зидања храма није постављање темеља, није ни зидање зидова, ни постављање куполе већ вјера у Бога, без којег не можемо.
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Према његовим ријечима, српски народ је кроз историју свјесно прихватио Христа, знајући да тај пут подразумијева страдање и крст, а да вјера представља снагу која народ сабира и чува кроз вријеме.
"Вјера је темељ који повезује људе, јер када је Бог са њима, онда не могу бити једни без других, а камоли једни против других", закључио је патријарх.
Српског патријарха је дочекао Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризостом у присуству великог броја вјерника.
Храм ће бити освештан сутра у 9.00 часова, након чега ће бити служена Света архијерејска литургија.
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