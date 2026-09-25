Сара Ћирковић покорила Европу, огласио се Додик: Браво, шампионко!

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је искрене честитке на одбрани титуле првакиње Европе, нашој најбољој боксерки Сари Ћирковић.
"Саро, искрене честитке на одбрани титуле првакиње Европе! По други пут узастопно си на европском трону, чиме си поносним учинила свој Братунац и цијелу Републику Српску. Остварила си сјајан успјех, који је плод твог талента, рада и велике упорности. Браво, шампионко - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Саро, искрене честитке на одбрани титуле првакиње Европе!
По други пут узастопно си на европском трону, чиме си поносним учинила свој Братунац и цијелу Републику Српску. Остварила си сјајан успјех, који је плод твог талента, рада и велике упорности.
Браво, шампионко! https://t.co/mznXYdkTt1— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 25, 2026
Подсјећамо, наша најбоља боксерка окитила се златним одличјем у бантам категорији 54 килограма на шампионату у Софији, првом који организује "World Boxing" Свјетске боксерка федерација, коју је признао Међународни олимпијски комитет.
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