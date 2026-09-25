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Испливао посљедњи снимак: Дјечак изашао бос из куће, тијело пронашли у ријеци

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25.09.2026 22:06

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Посљедњи снимак дјечака Аврама Јосифа Лауренција, који је нестао у мјесту Дофтеана у румунском округу Бакау, данас је пронађен мртав у ријеци Тротуш.
Фото: Screenshot/Youtube

Четворогодишњи Аврам Јосиф Лауренцију, који је јуче нестао у мјесту Дофтеана у румунском округу Бакау, данас је пронађен мртав у ријеци Тротуш.

Малишан, који је боловао од аутизма, под још неутврђеним околностима јуче је напустио свој породични дом, након чега се одмах кренуло у опсежну потрагу за њим.

Аларм је подигнут у четвртак поподне, када је породица дјечака примијетила да га више нема у дворишту нити у близини куће. Сигурносне камере снимиле су малишана како сам и бос, обучен у тренерку, трчи низ улицу. Малишан је потом отишао у непознатом правцу.

Данас су стигле најгоре вијести - потрага је завршена трагично.

"Пре неколико минута, екипе за потрагу пронашле су малољетника, нажалост мртвог, у кориту ријеке Тротуш", саопштила је полиција.

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Како су саопштили, око 250 људи учествовало је у потрази за малишаном.

"Током ноћи, у операцијама потраге коришћени су термовизијска камера, као и хеликоптер Генералног инспектората за авијацију Министарства унутрашњих послова", саопштила је раније Полицијска инспекција округа Бакау.

Полиција је покренула кривични поступак и утврдиће тачне околности под којима је дијете завршило у ријеци Тротуш. Тијело ће бити превезено у Службу судске медицине, гдје ће бити обављена обдукција и утврђен тачан узрок смрти.

Читава заједница је у дубоком шоку због трагичне смрти малишана.

"Ужасне вијести за нашу заједницу... Нажалост, четворогодишњи дјечак, који је јуче нестао из села Дофтеана, пронађен је мртав у ријеци Тротуш. Од јуче до данас, полицајци, ватрогасци, волонтери и људи из заједнице мобилисали су се и без престанка учествовали у потрази, са надом да ће малишан бити пронађен жив. Нажалост, данас су стигле вијести које нико није желио. У овим болним тренуцима уз породицу смо која је прошла кроз тежак период. Не постоје ријечи за овакав губитак. Нека му Бог подари вјечни мир, а породици снагу да преброди ово страшно искушење", саопштили су представниц

и општине Дофтеана, преноси Информер.

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