Испливао посљедњи снимак: Дјечак изашао бос из куће, тијело пронашли у ријеци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Четворогодишњи Аврам Јосиф Лауренцију, који је јуче нестао у мјесту Дофтеана у румунском округу Бакау, данас је пронађен мртав у ријеци Тротуш.
Малишан, који је боловао од аутизма, под још неутврђеним околностима јуче је напустио свој породични дом, након чега се одмах кренуло у опсежну потрагу за њим.
Аларм је подигнут у четвртак поподне, када је породица дјечака примијетила да га више нема у дворишту нити у близини куће. Сигурносне камере снимиле су малишана како сам и бос, обучен у тренерку, трчи низ улицу. Малишан је потом отишао у непознатом правцу.
Данас су стигле најгоре вијести - потрага је завршена трагично.
"Пре неколико минута, екипе за потрагу пронашле су малољетника, нажалост мртвог, у кориту ријеке Тротуш", саопштила је полиција.
Градови и општине
Скандалозне поруке мржње у Брчком: Исписали "Србе на врбе" испред школе
Како су саопштили, око 250 људи учествовало је у потрази за малишаном.
"Током ноћи, у операцијама потраге коришћени су термовизијска камера, као и хеликоптер Генералног инспектората за авијацију Министарства унутрашњих послова", саопштила је раније Полицијска инспекција округа Бакау.
Полиција је покренула кривични поступак и утврдиће тачне околности под којима је дијете завршило у ријеци Тротуш. Тијело ће бити превезено у Службу судске медицине, гдје ће бити обављена обдукција и утврђен тачан узрок смрти.
Читава заједница је у дубоком шоку због трагичне смрти малишана.
"Ужасне вијести за нашу заједницу... Нажалост, четворогодишњи дјечак, који је јуче нестао из села Дофтеана, пронађен је мртав у ријеци Тротуш. Од јуче до данас, полицајци, ватрогасци, волонтери и људи из заједнице мобилисали су се и без престанка учествовали у потрази, са надом да ће малишан бити пронађен жив. Нажалост, данас су стигле вијести које нико није желио. У овим болним тренуцима уз породицу смо која је прошла кроз тежак период. Не постоје ријечи за овакав губитак. Нека му Бог подари вјечни мир, а породици снагу да преброди ово страшно искушење", саопштили су представниц
и општине Дофтеана, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
56
22
50
22
44
22
35
Тренутно на програму