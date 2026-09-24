Изненађујући разлог зашто одмах након устајања не треба да наместите кревет

Аутор:АТВ редакција
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Ако сте међу онима који чим отворе очи прво затегну чаршав, намјесте јастуке и пребаце прекривач преко кревета, можда би требало да промијените редослијед јутарњих ритуала.
Наиме, стручњаци упозоравају да би постељини након спавања требало дати мало времена да се провјетри.
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Током ноћи тијело ослобађа топлоту и влагу, а дио те влаге завршава у постељини и душеку. Када кревет одмах након устајања покријемо, влага теже испарава, што може створити повољније услове за гриње.
Гриње из кућне прашине микроскопски су организми који се хране, између осталог, одумрлим ћелијама коже.
Најчешће се налазе управо на мјестима на којима проводимо много времена – у душецима, постељини, теписима и тапацираном намјештају.
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Саме гриње углавном нису проблем, али њихови остаци и измет садрже алергене који код осетљивих људи могу изазвати кијање, запушен нос, свраб и сузење очију, док код особа са астмом могу допринијети респираторним тегобама.
Један од важних фактора за њихов опстанак јесте влага. Истраживања показују да нижа релативна влажност ваздуха отежава размножавање гриња.
Зато идеја да кревет ујутру неко вријеме остане непоспремљен заправо има смисла: постељина се тако може боље осушити и провјетрити, пише "Јутарњи лист".
Не морате, наравно, да оставите кревет непоспремљен до поднева. Довољно је да након устајања пребаците јорган или ћебе према дну кревета и оставите чаршаве откривене док се спремате за посао, доручкујете или пијете јутарњу кафу.
Ипак, важно је нагласити да само одлагање намјештања кревета није чаробно рјешење за гриње. Много је важније контролисати укупну влажност ваздуха у просторији.
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Стручне препоруке углавном савјетују релативну влажност испод 50 одсто, док превише сув ваздух такође може бити непријатан и изазвати сувоћу коже и иритацију носа, грла и очију. Једноставан хигрометар може вам помоћи да провјерите каква је ситуација у спаваћој соби.
Ако је ваздух превише влажан, могу помоћи редовно провјетравање, клима-уређај или одвлаживач ваздуха.
Ако желите да смањите количину гриња и њихових алергена, много важнију улогу има редовна хигијена постељине.
Препорука је да се чаршави, јастучнице, ћебад и остала постељина перу једном недјељно, по могућности на температури од око 54 степена или вишој, јер топлија вода помаже у уништавању гриња и уклањању алергена.
Користе се и заштитне навлаке за душеке и јастуке, док је редовно усисавање тепиха и тапацираног намјештаја још један од начина да се смањи количина алергена у дому.
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Дакле, сљедећи пут када устанете, не морате одмах да намјестите кревет. Отворите прозор, склоните јорган и пустите постељину да се мало провјетри. Послије тога можете без гриже савјести да вратите све на своје мјесто.
Јер савршено намјештен кревет пет минута након буђења ипак није важнији од добре хигијене спаваће собе.
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