Ево када нас очекује најкраћи дан у години

Аутор:АТВ редакција
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Јесен је стигла на сјеверну хемисферу. Астрономска јесен почела је јуче, 23. септембра, тачно у 2.05 по нашем времену, у тренутку јесење равнодневице.
Трајаће 89 дана, 20 сати и 45 минута – све до 21. децембра у 21.50, када наступа зимски солстициј и почиње зима.
Јесења равнодневица, односно еквиноциј, представља тренутак када Сунце прелази небески екватор, крећући се са сјеверне на јужну небеску хемисферу. На јужној Земљиној хемисфери у истом тренутку почело је прољеће.
Назив равнодневица потиче од латинских ријечи "aequus", што значи једнак, и "nox", односно ноћ, па се често каже да су тог дана обданица и ноћ једнаке дужине. Ипак, то није сасвим прецизно. Због преламања Сунчеве свјетлости кроз Земљину атмосферу, као и начина на који се одређују излазак и залазак Сунца, обданица је на дан равнодневице неколико минута дужа од ноћи.
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Од сада ће на сјеверној хемисфери дани постајати све краћи, а ноћи дуже, све до зимског солстиција 21. децембра, када ћемо имати најкраћи дан и најдужу ноћ у години. Након тога обданица поново почиње постепено да се продужава.
Метеоролошка јесен, за разлику од астрономске, почела је још 1. септембра. Метеоролози годишња доба дијеле према календарским мјесецима, па она траје до 30. новембра, док астрономска годишња доба одређују равнодневице и солстицији, пише Данас.
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