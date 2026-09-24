Огроман подвиг љекара у Добоју: Са мозга уклонили тумор величине песнице

Аутор:АТВ редакција
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Неурохируршки тим добојске болнице успјешно је извео сложену операцију током које је пацијенткињи старије животне доби уклоњен тумор на мозгу величине песнице, саопштено је из ове здравствене установе.
Оперативни захват трајао је пет сати, а током операције кориштена је савремена медицинска опрема, односно операциони микроскоп.
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Како наводе из Болнице "Свети апостол Лука" у Добоју, операцију је водио неурохирург др Перица Милаковић, уз асистенцију др Мише Мишкића из Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
Како су навели из добојске болнице, код пацијенткиње је дијагностикован тумор величине песнице, праћен израженим отоком.
"Постоперативни ток протекао је уредно, а пацијенткиња је без новонасталог неуролошког дефицита пуштена на кућно лијечење, уз даље препоруке за спровођење физикалног третмана", навели су из болнице.
Оперативни тим чинили су и анестезиолог др Љиљана Ђокић, анестетичар Саша Цвијановић, те инструментарке Сања Ђукић и Михаела Брестовац.
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Из ове здравствене установе истичу да набавка савремене медицинске опреме омогућава извођење све сложенијих захвата.
"Осим операције тумора на мозгу, неурохируршки тим добојске болнице до сада је уз помоћ операционог микроскопа успјешно извео и више операција дискус херније слабинског дијела кичме", наводе они.
Како наводе, употреба ове опреме омогућава мању оперативну трауму и бржи постоперативни опоравак пацијената, преноси портал "Независне".
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