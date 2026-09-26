Спрема ли се поскупљење брашна? Огласили се млинари из Српске

Аутор:АТВ редакција
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Раст цијена најважнијих пољопривредних производа обиљежио је протеклу седмицу и на Продуктној берзи. Највећи скок забиљежила је пшеница, која је за само седам дана поскупила 5,61 одсто.
Млинари из Српске, међутим, поручују да поскупљење брашна није ни у најави.
Разлог је, како кажу, јефтино брашно које долази из Србије.
"Врећа домаћег стандардног брашна од 25 килограма кошта 22,5 КМ. С друге стране, врећа брашна из Србије кошта 18 КМ. Дакле, јасно је да немамо избора, него да држимо стару цијену. У супротном, још више бисмо били неконкурентни", кажу за Српскаинфо млинари.
Додају да њихово пословање притискају поскупљења горива и сировина, те повећање плата, али да, засад, уопште не размишљају о поскупљењу брашна.
"Тачно је да многи од нас послују на ивици позитивног резултата, али не можемо да дижемо цијене. Једноставно, Србија има вишак жита и брашна које пласира на наше тржиште по далеко нижој цијени од домаћег. Зато су нам руке везане. Ово је трећа година, заредом, како се цијена брашна није мијењала", поручују млинари.
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