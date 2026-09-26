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Спрема ли се поскупљење брашна? Огласили се млинари из Српске

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26.09.2026 12:35

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Спрема ли се поскупљење брашна? Огласили се млинари из Српске
Фото: Unsplash

Раст цијена најважнијих пољопривредних производа обиљежио је протеклу седмицу и на Продуктној берзи. Највећи скок забиљежила је пшеница, која је за само седам дана поскупила 5,61 одсто.

Млинари из Српске, међутим, поручују да поскупљење брашна није ни у најави.

Разлог је, како кажу, јефтино брашно које долази из Србије.

"Врећа домаћег стандардног брашна од 25 килограма кошта 22,5 КМ. С друге стране, врећа брашна из Србије кошта 18 КМ. Дакле, јасно је да немамо избора, него да држимо стару цијену. У супротном, још више бисмо били неконкурентни", кажу за Српскаинфо млинари.

Додају да њихово пословање притискају поскупљења горива и сировина, те повећање плата, али да, засад, уопште не размишљају о поскупљењу брашна.

"Тачно је да многи од нас послују на ивици позитивног резултата, али не можемо да дижемо цијене. Једноставно, Србија има вишак жита и брашна које пласира на наше тржиште по далеко нижој цијени од домаћег. Зато су нам руке везане. Ово је трећа година, заредом, како се цијена брашна није мијењала", поручују млинари.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Цијене

Цијене брашна

поскупљење

Пшеница

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