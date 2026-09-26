Временски обрт у Српској: Данас топлије, али овај детаљ све квари

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано уз малу до умјерену, док се на истоку очекује нешто повећана облачност.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверног и сјевероисточног смјера. Из Републичког хидрометеоролошког завода упозоравају да ће у Херцеговини дувати умјерена, а на ударе и јака бура.
Максимална температура ваздуха кретаће се од 17 до 24 степена Целзијусова, док ће у вишим предјелима бити знатно свежије, са највишом температуром до 14 степени.
Федерални хидрометеоролошки завод саопштио је да је јутро у већини крајева освануло умјерено до претежно облачно, уз честу појаву магле по котлинама, док је на југу земље претежно ведро.
Према мјерењима у 8.00 часова, најхладније је било на Бјелашници са свега 1јендим степеном Целзијусовим. На Чемерну је измјерено шест степени, док су Иван седло, Сански Мост, Калиновик, Хан Пијесак и Нови Град мјерили седам степени.
У Јајцу, Сокоцу, Рибнику, Шипову, Приједору и Бањалуци било је осам степени. У Кнежеву, Мркоњић Граду, Гацку, Билећи, Добоју и Тузли измјерено је девет степени, док је у Сарајеву, Фочи, Сребреници и Бијељини жива у термометру показивала 10 степени.
У Ливну, Вишеграду и Рудом ујутру је било 11 степени, Зворнику 13, Требињу 14, док је најтоплији град у осам часова био Мостар са 17 степени Целзијусових.
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