Аграр: О суши, малим пољопривредницима и сајмовима у Српској

Извор:
АТВ
У новом издању 'Аграра' о посљедицама суше – подбацио род кукуруза, забринути и мљекари.
Доносимо вам причу о малим пољопривредницима: Здрава дјеца, будућност која обећава.
Актуелности: Пет основних школа у Срској добило пластенике; млади заинтересовани за органску производњу.
Водимо вас на сајмове у Бијељини и Рогатици.
'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
'Аграр' недјељом у 8 часова.
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