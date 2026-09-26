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Аграр: О суши, малим пољопривредницима и сајмовима у Српској

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Извор:

АТВ

26.09.2026 09:41
Нови идент
Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' о посљедицама суше – подбацио род кукуруза, забринути и мљекари.

Доносимо вам причу о малим пољопривредницима: Здрава дјеца, будућност која обећава.

Актуелности: Пет основних школа у Срској добило пластенике; млади заинтересовани за органску производњу.

Водимо вас на сајмове у Бијељини и Рогатици.

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Agrar

Зорица Петковић

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