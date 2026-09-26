Logo

Патријарх Порфирије освештао храм у Палама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.09.2026 09:46

Коментари:

0
Патријарх Порфирије освештао грам у Палама.
Фото: ATV

Његова светост патријарх српски Порфирије освештао је Храм Сабора Светог архангела Гаврила у Палама, након чега је почела Света архијерејска литургија.

Уз архијереје и свештенство Српске православне цркве, богослужењу присуствују многобројни вјерници.

Присутни су министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић, представници јавног, културног и политичког живота града Источно Сарајево и општине Пале.

Иницијатор подизања храма, још током Одбрамбено-отаџбинског рата, био је блаженопочивши митрополит дабробосански Николај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Патријарх Порфирије

Пале

освештање храма

Коментари (0)

Више из рубрике

Графити мржње у Брчком

Градови и општине

Скандалозне поруке мржње у Брчком: Исписали "Србе на врбе" испред школе

14 ч

1
Школа „Никола Тесла“ у Дервенти.

Градови и општине

Потпуно реконструисана Основна школа "Никола Тесла" у Дервнети

16 ч

0
Надвожњак у Трну

Градови и општине

Пуштен саобраћај испод надвожњака у Трну

16 ч

0
Град у Српској бесповратно даје ЗЕВ-овима 20.000 КМ

Градови и општине

Град у Српској бесповратно даје ЗЕВ-овима 20.000 КМ

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Бака и унук страдали у директном судару: Мајка дјетета тешко повријеђена

12

10

Живите сами а имате ову болест? Ових 5 корака вам могу спасити живот

12

03

Карлеуша и Тошић не штеде новац за насљедницу: За школовање искеширали 90.000 евра?

11

59

Несрећа у Бањалуци, повријеђено дијете

11

25

Да ли је ово гријех на црвено слово? Стари обичај на Крстовдан који сви поштују

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима