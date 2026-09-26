Патријарх Порфирије освештао храм у Палама

Аутор:АТВ редакција
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Његова светост патријарх српски Порфирије освештао је Храм Сабора Светог архангела Гаврила у Палама, након чега је почела Света архијерејска литургија.
Уз архијереје и свештенство Српске православне цркве, богослужењу присуствују многобројни вјерници.
Присутни су министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић, представници јавног, културног и политичког живота града Источно Сарајево и општине Пале.
Иницијатор подизања храма, још током Одбрамбено-отаџбинског рата, био је блаженопочивши митрополит дабробосански Николај.
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